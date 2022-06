AMD Ryzen 7000: Zen 4-CPUs sollen am 15. September erscheinen

Wurden die neuen AMD Ryzen 7000 Desktop-Prozessoren bisher im Herbst erwartet, könnte sich das Release-Datum der nächsten CPU-Generation deutlich nach vorne verschieben. Aus einer internen AMD-Präsentation soll der 15. September 2022 als Marktstart hervorgehen.

Früher Release-Termin durch lokales AMD-Event bestätigt?

Der US-amerikanische Chiphersteller hat sich erst vor wenigen Wochen mit einer Roadmap zu seiner Zen 4- und Zen 5-Planung zur Wort gemeldet, in der weiterhin von einem Ryzen 7000-Launch im Herbst 2022 die Rede war. Demnach würden die neuen Prozessoren und passenden Mainboard mit AM5-Sockel erst zwischen Ende September bis Ende Dezember erscheinen. Aufgrund anhaltender Lieferengpässe ist die durchaus große Zeitspanne sinnvoll, doch intern scheint sich AMD bereits auf einen fixen Termin geeinigt zu haben.Ein kürzlich aufgetauchtes Bild (via Heise ) von einer nicht näher genannten AMD-Veranstaltung im asiatischen Raum verrät, dass der 15. September 2022 als Verkaufsstart angepeilt wird. Demnach könnten die Zen 4-CPUs bereits im Spätsommer, kurz vor ihrem eigentlichen Release-Fenster erscheinen. Inwieweit man diesen Termin tatsächlich einhalten kann, bleibt abzuwarten.Der frühzeitige Launch ist ratsam, um Konkurrent Intel und seinen Alder Lake-Prozessoren (12. Core-Generation) die Stirn zu bieten und die Kluft von mittlerweile 1,5 Jahren zu den beliebten Zen 3-Chips (Ryzen 5000) zu schließen. Im Letzten Jahr wurde das Portfolio lediglich um den Ryzen 7 5800X3D ergänzt, während nun der nächste Meilenstein seitens AMD erwartet wird.Zum Start sollen laut Insidern (via Twitter ) vier Zen 4-Prozessoren angeboten werden: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X und Ryzen 5 7600X. In der Anzahl von Rechenkernen dürften sich diese nicht von ihren Vorgängern unterscheiden und so je nach Modell zwischen sechs bis 16 CPU-Cores bieten. Wie immer gilt, dass Gerüchte dieser Art vor der offiziellen Präsentation mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden sollten.