AMD bestätigt: Ryzen 7000-Prozessoren erscheinen im September

AMD legt einen Frühstart hin und bestätigt die Vorstellung neuer Ryzen 7000-Prozessoren für das dritte Quartal 2022. Spätestens Ende September dürften somit die ersten Zen-4-CPUs und die neue AM5-Plattform samt DDR5- und PCIe 5.0-Technologie erhältlich sein.

AMD Ryzen 7000: Zeitlicher Release-Ablauf macht die Runde

Während einer Telefonkonferenz anlässlich jüngster Finanzergebnisse kündigte AMD-Chefin Dr. Lisa Su an, dass der US-amerikanische Chiphersteller auf dem besten Weg sei, die neuen Ryzen 7000 5nm-Desktop-Prozessoren (Codename "Raphael") und die AM5-Plattformen noch in diesem Quartal auf den Markt zu bringen. Der Fokus wird klar auf den Bereichen Gaming und Content Creation liegen, wie Su im Gespräch (via Tom's Hardware ) untermauert.Erst Ende Juli bestätigte AMD über seine eigene öffentliche Produktbibliothek die erste Charge an Zen-4-Prozessoren, deren Release in diesem Jahr erfolgen dürfte. Demnach kann man das neue Flaggschiff Ryzen 9 7950X neben den High-End- und Mittelklasse-CPUs Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X und Ryzen 5 7600X erwarten. Zu den offiziellen technischen Spezifikationen hält sich AMD bisher allerdings noch bedeckt.Bekannt ist nur, dass man die Single-Core-Leistung um mehr als 15 Prozent erhöhen und Taktraten bis zu oder gar über 5,5 GHz liefern möchte. Gespannt sein darf man zudem auf das Zusammenspiel aus neuen Ryzen 7000-Prozessoren und den DDR5- sowie PCIe 5.0-Technologien der AM5-Plattform-Mainboards. GPUs, Arbeitsspeicher, SSDs und Co. können so noch mehr Daten schneller transportieren und eine höhere Performance erreichen. Die passenden Grafikkarten der Radeon RX 7000-Familie sollen allerdings erst "später in diesem Jahr" erscheinen.Wie die Kollegen von Wccftech (via ComputerBase ) berichten, soll der Verkauf der ersten Ryzen 7000-CPUs und passender AM5-Mainboards bereits am 15. September um 15 Uhr starten. Aussagekräftige Testberichte und Benchmarks werden hingegen bereits am 13. September erwartet. Sämtliche technischen Details dürfte AMD Gerüchten zufolge im Vorfeld - genauer gesagt am 30. August um 2 Uhr früh - bekannt geben. Am morgigen 4. August liefern bereits Mainboard-Hersteller wie MSI, Asus, Gigabyte, ASRock und Biostar Informationen zu ihren Produkten und den neuen X670(E)-Chipsätzen.