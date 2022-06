Neues Fritz Labor-Update mit Verbesserungen und Bugfixes gestartet

AVM hat für drei weitere FritzBox-Modelle Updates im Beta-Testprogramm gestartet. Besitzer einer 7590, 7590 AX oder 7530 können jetzt eine verbesserte Vorschau für FritzOS 7.39 ausprobieren. Wir haben Infos zu den Änderungen.

WireGuard-VPN

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Behoben:



Bestimmte Webseiten waren insbesondere an Glasfaseranschlüssen unter IPv6 nicht aufrufbar





Internetverbindung über einen WAN-Port wurde als "Nicht Online" angezeigt, obwohl eine Internetverbindung bestand





Unter Umständen keine Internetverbindung bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port



Verbesserung:



Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen durch Vorziehen des Map Requests für WireGuard

WLAN:

Behoben:



Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter "System / Ereignisse" korrigiert





WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft

DECT:

Behoben:



Klingeltasten für Türsprechstellen wurden nicht mit dem eingestelltem Klingelton signalisiert

Tester sollen Feedback einreichen

AVM hat zum Start in das Wochenende nun eine neue experimentelle FritzOS-Labor-Version für die drei Router-Modelle 7590, 7590 AX und 7530 gestartet. Gestern erschien ein inhaltlich ähnliches Update für die neueren Kabel-Router des Unternehmens, nun legt der Konzern mit weiteren Updates nach.Mit dem Update adressiert AVM Probleme, die die Beta-Nutzer gemeldet hatten. Dazu gehörten Probleme mit IPv6 beim Aufruf von Webseiten und gestörte Internetverbindungen bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port. Die Updates beheben neben den schon genannten Problemen verschiedene Fehler mit der Kanal- und Frequenzberechnung bei Radarereignissen.Enthalten sind vorrangig Fehlerbehebungen und einige Verbesserungen. Zu den Optimierungen gehören Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen. Wir haben die Release-Notes für die FritzBox 7590 AX am Ende dieses Beitrags mit aufgeführt.Nutzer einer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Folgende neue Versionen stehen zur Verfügung: FritzOS 07.39-97398 für die FritzBox 7530, 07.39-97388 für die 7590 und 07.39-97393 für die 7590 AX. Die Updates stehen als Download-Pakete mit allen wichtigen Informationen zum Umgang mit den Beta-Version auf der AVM-Website für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung . Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Weiterführende Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm und direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.