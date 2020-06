Instagram Reels: Facebook startet mit TikTok-Klon in Deutschland

Der TikTok-Hype geht auch an Facebook nicht spurlos vorbei. Mit Reels bietet die Social-Media-Plattform jetzt einen eigenen Kurzvideo-Dienst innerhalb der Instagram-App an, mit dem man ein deutlich jüngeres Publikum ansprechen und für sich gewinnen könnte.

Tanzvideos und Lip-Sync-Clips könnten Instagram bald dominieren

Nach einem ersten Testlauf in Brasilien bringt die Facebook-Tochter Instagram seine neue Funktion "Reels" nach Deutschland. Als Konkurrent der aktuell beliebten Plattform TikTok bietet Reels die Möglichkeit 15-Sekunden-Clips aufzunehmen und mit Musik, Audio- und visuellen Effekten zu bestücken. Im bekannten "Explore"-Tab sammelt das soziale Netzwerk zudem die Reels diverser Instagram-Nutzer, um letztendlich neben klassischen Postings von Bildern, Videos und Stories, dem chinesischen Kurzvideo-Dienst etwas entgegenhalten zu können.Reels soll ein zentraler Bestandteil der Instagram-App werden, weshalb die kurzen Clips nicht nur in der für 24 Stunden verfügbaren Story der Nutzer, sondern auch im gesamten Feed öf­fent­lich oder mit Freunden geteilt werden können. In einem offiziellen Blog-Beitrag er­klärt Instagram, wie man ein Reels erstellt und mit Musik sowie zum Beispiel AR-Effekten (Aug­men­ted Reality) bestücken kann. Beim Durchstöbern der verschiedenen Reels aus der Ins­ta­gram-Community kündigt das Unternehmen bereits jetzt an, kuratierte Inhalte mit einem "Featured"-Tag zu versehen. Dabei kann es sich um "originelle Inhalte" handeln, oder aber auch um Werbung.Instagram will die Reels-Funktion ab sofort in einer ersten finalen Version für Brasilien, Frank­reich und Deutschland ausrollen. Dies scheint jedoch in Wellen zu geschehen. Trotz ak­tua­li­sier­ter Instagram-App unter Apple iOS 13 wur­de uns das neue Feature noch nicht frei­ge­schal­tet. Somit dürften einige Nutzer noch warten müssen, bis sie "einen lustigen neuen Tanz aus­pro­bie­ren oder eine Botschaft zu einem wich­ti­gen Thema" über Reels verbreiten kön­nen. Es bleibt abzuwarten ob die neue Funktion von der jungen TikTok-Generation angenommen wird.