Galaxy A04 Core: So sieht Samsungs günstigstes neues Smartphone aus

Samsung wird in Kürze besonders günstige Smartphones präsentieren, mit denen man vor allem im unteren Preissegment und aufstrebenden Märkten Kunden gewinnen will. Eines der neuen Modelle ist das Galaxy A04 Core, zu dem uns jetzt wohl offizielle Marketing-Render vorliegen.

Wohl nur wenig Unterschiede zum Vorgänger

Vorab ist zu sagen, dass wir nicht zu 100 Prozent bestätigen können, dass es sich bei dem hier gezeigten Gerät um das Galaxy A04 Core handelt. Das neue Low-End-Smartphone ist jedoch derzeit auf dem Weg in den Markt und die Bilder zeigen ein Gerät, dessen Design ganz offensichtlich beinahe dem Vorgängermodell Galaxy A03 Core entspricht.Samsung verwendet für die Vermarktung des Galaxy A04 Core sogar das gleiche Wallpaper auf seinen Marketing-Bildern. Letztlich dürften sich die Geräte auch in ihrer Ausstattung wohl nur minimal unterscheiden, wobei uns noch keine offiziellen Angaben zur technischen Austattung des neuen Einsteiger-Smartphones vorliegen.Früheren Berichten zufolge soll das Samsung Galaxy A04 Core mit dem Exynos 850 SoC aus Samsungs eigener Produktion ausgerüstet sein. Es handelt sich dabei um einen einfachen Achtkerner, der letztlich etwas mehr Leistung bieten sollte als der im Vorgängermodell verwendete Chip des chinesischen Herstellers Unisoc. Samsung adaptiert beim Galaxy A04 Core offensichtlich die diesjährige Farbpalette seiner günstigeren Smartphone-Serien, die man auch bei den letzten Galaxy A- und Galaxy M-Modellen vorfindet. Das A04 Core wird also in Schwarz, Grün und Kupfer angeboten, wie unsere Bilder zeigen. Sobald ausführlichere Angaben zu den Spezifikationen des neuen Einsteiger-Smartphones des koreanischen Herstellers vorliegen, reichen wir diese natürlich gerne nach.