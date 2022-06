Netter 8-Bit-Zeitvertreib: Neues Retro-Spiel der Nasa ist kostenlos

Pünktlich zum langen Wochenende liefert die Nasa einen nette Zeitvertreib. Unter der Überschrift "Roman Space Observer" stellt man ein kostenloses kleines Computerspiel mit reichlich Retro-Charme bereit. Das soll auch auf mehr Weltraum Lust machen.

Next-Gen-Teleskop: Kleines Nasa-Spiel mit großem Vorbild

Warum das Ganze?

Nasa

Retro-Spiele im 8-Bit-Stil erfreuen sich aktuell mal wieder sehr großer Beliebtheit - auch wenn man dem unverkennbaren Grafikstil wohl seit den Tagen von C64 und Co. eine treue Fangemeinde zurechnen kann. Jetzt hat die Nasa " Roman Space Observer " veröffentlicht, ein kleines Spiel, das ab sofort kostenlos im Browser gespielt werden kann. Neben Spaß soll der Titel auch noch das Interesse am Weltall fördern: "Unser Ziel für dieses Spiel ist es, die Spieler über die erstaunlichen kosmischen Objekte in unserem Universum zu informieren und zu inspirieren", so die Entwickler.Kurz zum Spielprinzip: Mit den Pfeiltasten lässt sich ein stilisiertes Spiegel-Ensemble eines Teleskops über den Bildschirm bewegen, um mit Betätigung der Leertaste dann verschiedene kosmische Objekte einzufangen. Galaxien treten dabei relativ häufig auf und sind recht leicht einzufangen, sehr schwer gehen dagegen Schwarze Materie und Schwarze Löcher ins Netz. Passend dazu werden je nach Seltenheit des eingefangenen Himmelskörpers Punkte vergeben. Für die gesamte "Beobachtung" bleibt nur eine Minute Zeit. Wir konnten bei einer ersten Spielrunde rund 300 Punkte erzielen, der aktuelle Highscore liegt bei 1205.Spieler steuern dabei nicht irgendein Teleskop, sondern eine Stilisierung eines der wichtigsten kommenden Geräte dieser Art: das Nancy Grace Roman Telescope . Dabei handelt es sich um ein "Observatorium der nächsten Generation", das in rund vier Jahren auf seine Reise gehen soll.Eine der Hauptaufgaben ist dabei eine großflächige Durchmusterung des Kosmos im Infrarotbereich: "Die enorme Sicht auf den Weltraum und die schnellen Durchmusterungs-Geschwindigkeiten von Roman werden es den Astronomen ermöglichen, Tausende von Planeten, Millionen von Galaxien und Milliarden von Sternen zu beobachten", so das Team. Damit soll die Mission wiederum zur Erhellung von zwei der größten kosmischen Rätsel beitragen: dunkle Energie und dunkle Materie.