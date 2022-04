Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Mai 2022

Netflix kündigt für den kommenden Monat mehr als 70 Neustarts an, darunter die Weiterführung vieler bekannter Serien und Eigenproduktionen. Zu den Mai-Highlights des Streaming-Dienstes gehören Stranger Things, Love, Death & Robots, Boss Baby und The Lincoln Lawyer.

Netflix: Neue Serien im Mai 2022

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 3 ab 4. Mai

El Marginal: Staffel 5 ab 4. Mai

The Circle: Staffel 4 ab 4. Mai

The Pentaverate ab 5. Mai

Clark ab 5. Mai

Blood Sisters ab 5. Mai

Willkommen auf Eden ab 6. Mai

Annarasumanara ab 6. Mai

Workin' Moms: Staffel 6 ab 10. Mai

Brotherhood: Staffel 2 ab 11. Mai

42 Tage ohne Spur ab 11. Mai

Savage Beauty ab 12. Mai

Neumatt ab 13. Mai

The Lincoln Lawyer ab 13. Mai

Erşan Kuneri ab 13. Mai

Das Klunkerimperium: Staffel 2 ab 13. Mai

Deadwind: Staffel 3 ab 15. Mai

The Future Diary: Staffel 2 ab 17. Mai

Wer hat Sara ermordet: Staffel 3 ab 18. Mai

Liebe im Spektrum U.S. ab 18. Mai

Insiders: Staffel 2 ab 19. Mai

Love, Death & Robots: Teil 3 ab 20. Mai

Entrevías ab 20. Mai

Our Blues ab 21. Mai

Somebody Feed Phil: Staffel 5 ab 25. Mai

Stranger Things: Staffel 4: Ausgabe 1 ab 27. Mai

Welcome to Wedding Hell - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Mai 2022

Cuarentones ab 4. Mai

Ein Mordsteam ermittelt wieder ab 6. Mai

Because of you ab 6. Mai

Thar ab 6. Mai

Marmaduke ab 6. Mai

Najmro ab 11. Mai

Senior Year ab 13. Mai

Toscana ab 18. Mai

Perfekt ist anders ab 18. Mai

A Perfect Pairing ab 19. Mai

F*ck die Liebe nochmal ab 20. Mai

Gute Reise ab 23. Mai

Larva: Der magische Anhänger ab 25. Mai

Netflix: Neue Comedy Specials im Mai 2022

Christina P: Mom Genes ab 8. Mai

Rodrigo Sant'Anna: Cheguei ab 19. Mai

Netflix: Neue Dokumentationen im Mai 2022

Atem Anhalten - Die Eistaucherin ab 3. Mai

Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island ab 4. Mai

Wilde Babys ab 5. Mai

Unser Vater - Dr. Cline ab 11. Mai

In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet ab 18. Mai

The G Word with Adam Conover ab 19. Mai

Der Fotograf und der Postbote: Der Mord an José Luis Cabezas ab 19. Mai

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im Mai 2022

Die Oktonauten auf dem Festland: Staffel 2 ab 2. Mai

Maverix ab 12. Mai

Boss Baby: Zurück zu den Windeln ab 19. Mai

Geliebtes Meer ab 23. Mai

My Little Pony - Mit Huf und Herz ab 26. Mai

Der kleine Bheem: besonders stark am Taj Mahal ab 30. Mai

Netflix: Neue Animes im Mai 2022

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War ab 9. Mai

Vampire in the Garden ab 16. Mai

Ghost in the Shell: SAC_2045: Staffel 2 ab 23. Mai

Netflix: Neue Lizenztitel im Mai 2022

Child's Play ab 1. Mai

Madagascar ab 1. Mai

Constantine ab 1. Mai

Jarhead 2: Zurück in die Hölle ab 1. Mai

Transformers: The Last Knight ab 1. Mai

Smallfoot ab 1. Mai

Cinderella Story ab 1. Mai

Die Dolmetscherin ab 1. Mai

Fantastic Funghi ab 10. Mai

Diener des Volkes: Staffel 1-3 ab 17. Mai

Jackass Forever ab 20. Mai

Klassentreffen 1.0 ab 21. Mai

Jack Reacher: Kein Weg Zurück ab 22. Mai

Die Wolf-Gäng ab 23. Mai

Nach den erfolgreichen Streifen Lupin und Die Unfassbaren nimmt Netflix im Mai die französische Krimikomödie "Ein Mordsteam ermittelt wieder" mit Omar Sy in sein Programm auf und stellt den ab 6. Mai verfügbaren Film direkt in den Mittelpunkt seiner Highlights. Gleiches gilt für die vierte Staffel von Stranger Things, die allerdings erst zum Ende des kommenden Monats ihre Premiere feiert. Über neue Folgen können sich auch Fans der Serien The Circle, Deadwind und Wer hat Sara ermordet? freuen.Im Kids & Family-Bereich zeigen sich zudem zwei durchaus witzige Serien, die Klein und Groß begeistern könnten. Zum einen kommen nun auch Netflix-Nutzer aus Deutschland in den Genuss der DreamWorks-Serienadaption von Boss Baby und mit der Ausgabe 3 starten zum anderen neue Folgen von Love, Death & Robots. In eine komplett andere Richtung geht die Thriller-Serie The Lincoln Lawyer, eine Serienadaption des bekannten Hollywood-Streifens Der Mandant, nur dieses Mal ohne Matthew McConaughey.Abschließend füllt Netflix das Mai-Programm mit diversen zeitexklusiven Lizenztiteln, darunter namhafte Filme wie Madagascar, Constantine, Jarhead 2, Transformers: The Last Knight, Jackass Forever und Jack Reacher: Kein Weg zurück.