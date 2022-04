Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Mai 2022

Amazon lässt es im Mai vergleichsweise ruhig angehen und veröffentlicht auf Prime Video "nur" 21 neue Filme und Serien. Zu den Highlights gehören die Premiere von Night Sky, Wonder Woman 1984 sowie neue Folgen von The Wilds. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Mai 2022

The Dukes Of Hazzard ab 5. Mai

The Wilds Staffel 2 ab 6. Mai

Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls Staffel 1 ab 13. Mai

Bang Bang Baby Staffel 1 / Teil 2 ab 19. Mai

Night Sky Staffel 1 ab 20. Mai

Totems Staffel 1 ab 20. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme im Mai 2022

Vom Winde verweht ab 1. Mai

Wunder ab 1. Mai

Volition - Face Your Future ab 1. Mai

Beverly Hills Cop ab 3. Mai

The Ice Road ab 6. Mai

This Is The Year ab 8. Mai

The Photograph ab 11. Mai

Frequency (2000) ab 12. Mai

Shazam! ab 15. Mai

Thunderbird - Schatten der Vergangenheit ab 15. Mai

Midway - Für die Freiheit ab 16. Mai

Im Auftrag des Teufels ab 19. Mai

Lloronas Fluch ab 22. Mai

Bill und Ted rettem das Universum ab 25. Mai

Wonder Woman 1984 ab 27. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Während Netflix und Disney+ im Mai mit Stranger Things Staffel 4 und Obi-Wan Kenobi punkten können, verlässt sich Amazon Prime Video auf die neue Sci-Fi-Serie Night Sky mit Sissy Spacek und J.K. Simmons. Außerdem läuft die zweite Staffel des Abenteuer-Dramas The Wilds und die erste Staffel der Actionserie Totem an. Neue Folgen sind weiterhin von Bang Bang Baby nebst allen Staffeln von Ein Duke kommt selten allein zu sehen, die zwischen den Jahren 1979 und 1985 produziert wurden.In Hinsicht auf neue Filme nimmt Amazon Prime Video im Mai zwei Streifen aus dem DC-Universum auf. Zum einen Wonder Woman 1984, zum anderen Shazam. Keanu Reeves ist ebenfalls gleich zweimal im Programm enthalten. Sowohl Im Auftrag des Teufel als auch in Bill und Ted retten das Universum. Außerdem sehen Prime-Kunden Beverly Hills Cop, The Ice Road, Frequency und Thunderbird. Zum Kaufen und später auch zum Leihen stehen hingegen Moonfall, Ambulance und Jackass Forever zur Verfügung.