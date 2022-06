The Boys: Staffel 3 startet heute - So verrückt geht es weiter

Homelander dreht durch, neue Super-Droge

Viele neue Superhelden

Heute startet Staffel 3 der (Anti-)Superhelden-Serie The Boys exklusiv bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt gibt es gleich drei neue Folgen am Stück, bevor Nachschub dann im Wochentakt folgt. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer macht noch einmal mehr als deutlich, dass es in den neuen Folgen mindestens genauso verrückt und brutal wie bisher weitergeht.Die Amazon-Serie The Boys hat etwas mehr als ein Jahr Pause gemacht und auch für Hughie, Butcher und Co. ist seit dem Finale von Staffel 2 ähnlich viel Zeit vergangen. The Boys arbeiten inzwischen im Auftrag der Regierung, müssen allmählich aber feststellen, dass sie Vought auf diesem Weg nicht zu Fall bringen können - und müssen sich offenbar selbst wieder die Hände schmutzig machen.Dafür wird es auch höchste Zeit, denn auch Homelander kehrt nach einer einjährigen Auszeit zurück und hat nun offensichtlich endgültig den Verstand verloren. Glücklicherweise gelangen The Boys an eine neue Geheimwaffe: eine Superdroge, die einem normalen Menschen für 24 Stunden Superkräfte verleiht.Wenig überraschend wird Butcher der Erste sein, der die neue Substanz an sich selbst ausprobiert, um so für mehr Chancengleichheit im Kampf gegen die Supes zu sorgen. Ob er mit dieser neuen Macht letztendlich aber auch wirklich umgehen kann, muss sich erst noch zeigen.Neben einer Reihe bekannter Charaktere gibt es in Staffel 3 auch einige Neuzugänge. Von Fans wird wohl vor allem die Ankunft Soldier Boys mit Spannung erwartet. Der Captain America-Verschnitt wird von Jensen Ackles verkörpert. Ebenfalls kurz zu sehen: die unter anderem aus The Walking Dead bekannte Schauspielerin Laurie Holden in ihrer Rolle als Crimson Countess.Wie bereits eingangs erwähnt, veröffentlicht Amazon alle weiteren Folgen der Staffel immer freitags. Die achte und letzte Folge läuft somit am 8. Juli.