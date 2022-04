Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Mai 2022

Eine Legende des Star Wars-Universums geht in Serie

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Mai 2022

Disney Galerie / Star Wars: Das Buch von Boba Fett - ab 4. Mai

Minnie Toons - Der Partypalast - Staffel 1 ab 4. Mai

Expedition Plastiki - Staffel 1 ab 4. Mai

Astro-Küken im All - Staffel 1 ab 4. Mai

Astro-Küken im All (Kurzfilme) - Staffel 1 ab 4. Mai

The Quest: Helden für Everealm ab 11. Mai

Jonge Garde - Staffel 1&2 ab 11. Mai

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffel 2-4 ab 11. Mai

Wildes Australien - Staffel 1 ab 11. Mai

Sneakerella ab 13. Mai

Ägypten von oben - Staffel 1 ab 18. Mai

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts ab 20. Mai

Wunder des Pazifiks - Staffel 1 ab 25.Mai

Wochenend Familie - Staffel 1 ab 25.Mai

Obi-Wan Kenobi ab 27.Mai

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe ab 27.Mai

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher ab 27.Mai

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen ab 27.Mai

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Mai 2022

Oussekine ab Mai

Finding Alice - Staffel 1 ab 4. Mai

Die Medici: Herrscher von Florenz - Staffel 1 ab 4. Mai

Lammbock - Alles Handarbeit ab 6. Mai

22 Bullets ab 6. Mai

A Gang Story - Eine Frage der Ehre ab 6. Mai

Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist - große Freundschaft ab 6. Mai

Pettersson und Findus: Findus zieht um ab 6. Mai

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs ab 6. Mai

Ummah - Unter Freunden ab 6. Mai

Anna - Staffel 1 ab 11. Mai

The Rookie - Staffel 1-3 ab 11. Mai

Muhammad and Larry ab 13. Mai

Qualified ab 13. Mai

Tommy ab 13. Mai

The Rookie - Staffel 4 ab 18. Mai

Beth und das Leben ab 18. Mai

Harrow - Staffel 2&3 ab 18. Mai

Flucht vom Planet der Affen ab 20. Mai

Mia und der weiße Löwe ab 20. Mai

A Cure for Wellness ab 20. Mai

Das Urteil - Jeder ist käuflich ab 20. Mai

Chain of Command - Staffel 1 ab 20. Mai

Malcom mittendrin - Staffel 1-7 ab 20. Mai

Der Einparker ab 20. Mai

The Chi - Staffel 1-3 ab 25. Mai

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 1 ab 25. Mai

Crush ab 27. Mai

Elektra ab 27. Mai

Meine Frau, die Spartaner und ich ab 27. Mai

Alarmstufe: Rot ab 27. Mai

Alarmstufe: Rot 2 ab 27. Mai

Denn Disney+ und der Unterkanal Star werden im Mai 2022 gleich 50 neue Serien und Filmen veröffentlichen. Dabei gibt es zwar einige ältere Filmklassiker und bereits ältere Serien, doch auch etliche prominente und hochkarätige Neustarts.Der sicherlich wichtigste Mai-Titel ist zweifellos Obi-Wan Kenobi, also die neue und sicherlich von vielen langerwartete neue Star Wars-Serie. Diese erzählt vom legendären Jedi-Meister und spielt zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Star Wars: Die Rache der Sith - also der Verwandlung von Anakin Skywalker zu Darth Vader. In der Hauptrolle ist Ewan McGregor zu sehen, auch Hayden Christensen kehrt als sein gefallener Padawan und jetzt Oberschurke zurück."The Quest: Helden für Everealm" hingegen ist eine Gameshow der etwas anderen Art: Acht Teenager landen in der fantastischen, fiktionalen Welt von Everealm, wo sie ein Königreich retten müssen, indem sie eine alte Prophezeiung erfüllen.Beth und das Leben ist eine neue Comedy-Serie mit Amy Schumer in der Hauptrolle, in dieser geht es nicht nur lustig, sondern auch nachdenklich zu. Wer hingegen klassischen Sitcom-Stoff bevorzugt, der kann sich auf den 25. Mai freuen, denn an diesem Tag schaltet Disney+ via Star alle sieben Staffeln von Malcom mittendrin frei.Außerdem gibt es jede Menge älterer und neuer Filme, darunter die romantische Komödie Der Einparker. Freunde klassischen Disney-Stoffe kommen ab 20. Mai mit Chip und Chap: Die Ritter des Rechts auf ihre Kosten, hier treffen Real- und Animationsfilm aufeinander.