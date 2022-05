Cover mit Modem & CPU rüstet bei Huawei-Smartphone 5G-Support nach

Huawei und ein chinesischer Partner haben einen Weg gefunden, wie man die Geräte des von einem strikten US-Embargo betroffenen Smartphone-Herstellers mit einem 5G-Modem versehen kann. Man rüstet Huawei-Smartphones wie das P50 einfach mit einem externen Modem aus.

Cover bringt eingebaute Dualcore-CPU mit

Soyealink

Der Anbieter Soyealink hat in China ein spezielles Cover für das Huawei P50 Pro auf den Markt gebracht, mit dem das eigentlich mit einer High-End-Plattform ausgerüstete Smartphone zu einem 5G-fähigen Flaggschiff-Smartphone gemacht werden kann. Das Cover enthält alles, was dafür nötig ist.Das Huawei P50 Pro ist zwar mit aktueller Top-Technik ausgestattet, muss aber wegen des US-Embargos ohne 5G-Unterstützung auskommen. Die entsprechenden Features des in dem hier verbauten Qualcomm-SoC enthaltenen Mobilfunkmodems sind nämlich von dem Chip-Lieferanten deaktiviert worden, um nicht gegen die Vorgaben der US-Handelsbehörden zu verstoßen.Das Soyealink 5G Cover für das P50 Pro rüstet die entsprechende Hardware extern nach. Dazu wird das Cover mit einem eingebauten Modem und den dazugehörigen Antennen versehen. Außerdem steckt hier eine einfache CPU mit zwei bis zu 1,35 Gigahertz schnellen Rechenkernen in der Kunststoffhülle.Die Verbindung zum Smartphone erfolgt mittels eines USB Typ-C-Ports. Das Cover selbst misst 3,2 Millimeter in der Dicke und bringt 52 Gramm auf die Waage. Auch die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt über den Typ-C-Port, wobei ein nach außen integrierter Port vorhanden ist, so dass das Smartphone auch weiter per SuperCharge schnell geladen werden kann.Interessant ist bei dem per eSIM kommunizierenden Modem-Cover auch, dass über die Software ein zuschalten der 5G-Kommunikation möglich ist. Dabei wird sogar ein entsprechendes Icon in der üblichen Region auf dem Smartphone-Display angezeigt, anhand dem die Signalstärke nachvollzogen werden kann.Huawei darf seit einiger Zeit keine wirklich modernen Prozessoren mehr verbauen, weil die Zulieferer den chinesischen Konzern wegen des US-Embargos nicht mehr mit Produkten und Bauteilen versorgen dürfen, die mit Hilfe von US-Technologien entwickelt oder gefertigt wurden. Ob und wann Huawei bzw. Soyealink das 5G-Cover für das P50 Pro auch in Europa anbieten könnten, ist derzeit noch vollkommen unklar.