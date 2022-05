Top-Bundle: Vodafone-Allnet-Flat mit Galaxy S20 FE und JBL-Geschenk

Allnet Flat im Vodafone-Netz mit 18GB Surfvolumen, Samsung S20 FE Smartphone und dann noch JBL Kopfhörer als Geschenk: Klarmobil hat für seine neueste Aktion ein attraktives Paket geschnürt, mit einem Preis, der sich wirklich sehen lassen kann.

Drei Fliegen mit einer Klappe: Smartphone, Kopfhörer und Tarif

Samsung S20 FE

JBL Tune 225 TWS

18 GB Vodafone Allnet Flat

50 Mbit/s LTE

FLAT Telefonie & SMS



Kosten:

17,99 €/Monat x 24 Monate

19,99 € Anschlusspreis

24,99 € Einmalzahlung

= 476,74 € über die gesamte Laufzeit

18 Euro im Monat für einen Vodafone-Tarif, der neben 18 GB Surfvolumen auch noch eine Flat für Telefonie und SMS mitbringt: Auf den ersten Blick ein akzeptabler Preis, geht aber auch deutlich günstiger. Schaut man bei der neuesten Aktion von Klarmobil aber genauer hin, zeigt sich schnell, dass sich der Abschluss hier lohnen kann: Zum Vertrag legt der Anbieter nämlich auch gleich noch das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB bei . Das war es aber noch nicht: die JBL Tune 225 TWS In-Ear-Kopfhörer gibt es als Geschenk noch obendrauf.Schauen wir uns die Zahlen mal genauer an: Der Monatspreis der 18 GB Allnet Flat im Vodafone-Netz mit Galaxy S20 FE liegt wie erwähnt bei 18 Euro, dazu kommt eine Einmalzahlung von 25 Euro für das Smartphone und ein Anschlusspreis von 20 Euro. Über den Tarifzeitraum von 24 Monaten kommt man so auf Gesamtkosten von knapp 477 Euro. Lohnt sich das? Mit einem Blick auf unseren WinFuture-Preisvergleich kann man sagen: Auf jeden Fall ein guter Deal Das hier gebotene Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicher ist aktuell nicht unter 350 Euro zu haben, für die Tune-Kopfhörer von JBL zahlt man im Handel zum jetzigen Zeitpunkt dann noch einmal rund 50 Euro. Bleiben also vom Preis rund 77 Euro für den Tarif über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten. Das kann sich sehen lassen.Noch ein Hinweis zum Schluss: Der Vertrag ist kündbar 1 Monat zum Laufzeitende, danach unbefristet und jederzeit mit einer Frist von 1 Monat. Diesen Termin sollte man sich hier auf jeden Fall markieren, denn der Monatspreis steigt ab dem 25. Monat auf 30 Euro an.