Klarmobil-Kracher zum Jahresende: 260 Euro sparen im Telekom-Netz

Klarmobil startet zum Jahreswechsel ein "Upgrade" für das inkludierte Datenvolumen in den Allnet-Tarifen. Zudem purzeln die Preise für die Mindestvertragslaufzeit, sodass man derzeit doppelt sparen kann - und das Ganze dazu in bester D-Netz-Qualiät bekommt.

Die neuen Angebote laufen bis zum 24. Januar

Allnet-Tarife

Allnet Flat 5 statt 3 GB jetzt die ersten 24. Monate 9,99 statt 19,99 Euro im Monat

Allnet Flat 8 statt 5 GB jetzt die ersten 24. Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet Flat 12 statt 10 GB jetzt die ersten 24. Monate 19,99 statt 29,99 Euro im Monat

Klarmobil-Aktion im Telekom-Netz

Klarmobil

Der Mobilfunkanbieter Klar­mobil startet jetzt ein tolles Angebot zum Jahresende für Neukunden. Für kurze Zeit wird dabei in allen Allnet-Flats das Datenvolumen aufgestockt. Nutzer erhalten je nach Tarif zwischen 2 und 3 GB kostenlos obendrauf. Das Daten-Extra gibt es für die ganze Nutzungsdauer des Vertrags. Dazu senkt Klarmobil jetzt den Einstiegspreis für die ersten 24 Monate, also für die Mindestvertragslaufzeit. So könnt ihr jetzt schon ab 9,99 Euro eine Allnet-Flat mit 5 GB LTE im Netz der Telekom erhalten.Der Rabatt beläuft sich dabei auf 240 Euro für die zwei Jahre Mindestlaufzeit. Zusätzlich entfällt derzeit auch der Bereitstellungspreis, der normalerweise mit weiteren 19,99 Euro zu Buche schlägt. Welche Tarife dabei verfügbar sind, haben wir am Ende des Beitrags aufgelistet.So gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Allnet-Flat mit 8 statt bisher 5 GB LTE inklusive Telefon- und SMS-Flat für 14,99 statt 24,99 Euro im Monat. EU-Roaming ist in allen Tarifen natürlich auch dabei. In dem Tarif enthalten ist jeweils eine Internetflat mit bis zu 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Ab Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 32 kbit/s gedrosselt.Alle Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit können zusätzlich für drei Euro monatlich mit LTE 50 statt LTE 25 gebucht werden. Zum Tarifangebot gehört eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Genutzt wird laut den Produktinformationen von Klarmobil bei diesem Angebot das Netz der Telekom . Nach zwei Jahren Vertragslaufzeit erhöht sich der monatliche Preis - entsprechend sollte man das im Auge behalten. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Laufzeitende kündigt.Wer das Angebot nutzen möchte, muss allerdings schnell sein, die Aktion läuft nur wenige Tage bis zum 24. Januar 2020. Das Angebot ist ab sofort unter www.klarmobil.de zu haben.