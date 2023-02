Nur heute bei Media Markt: JBL Bluetooth-Speaker für nur 69 Euro

In seinem Angebot des Tages senkt Media Markt den Preis des JBL Link Portable nur heute auf günstige 69 Euro. Der wasserdichte WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher bietet acht Stunden Akkulaufzeit, Airplay 2 und den Google Assistant. Ein guter Deal für Musikliebhaber.

Das heutige Tagesangebot bei Media Markt zeigt den JBL Link Portable in der grauen Farbvariante zum Sparpreis von nur 69 Euro . Inklusive versandkostenfreier Lieferung bietet der Elektronikhändler dabei den besten Preis für den tragbaren Lautsprecher, der vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet.Der JBL Link Portable ist ein tragbarer, kabelloser Lautsprecher, der mit dem Google Assistant ausgestattet ist. Der Lautsprecher ermöglicht das Abspielen von Musik per Sprachbefehl, per WLAN oder über eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone. Außerdem beantwortet der Sprachassistent Fragen und steuert Smart-Home-Geräte. Der JBL Link Portable hat eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt werden. Durch seine robuste und nach IPX7-Standard wetterfeste Bauweise ist er ideal für den Einsatz im Freien.Mit seinen kompakten Abmessungen und seiner mobilen Ausrichtung ist der JBL Link Portable zudem ein idealer Begleiter für unterwegs. Der Lautsprecher bietet eine solide Klangqualität und praktische Funktionen, wie das schnelle Aufladen des 4800-mAh-Akkus über eine mitgelieferte Ladestation. Zudem sind Übertragungen per Airplay 2 und Chromecast möglich. Dabei ist die Bedienung intuitiv und unkompliziert. Wer einen vielseitigen und tragbaren Lautsprecher mit Sprachsteuerung sucht, ist mit dem JBL Link Portable gut beraten.