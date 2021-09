Klarmobil Mega-Bundle: Vodafone-Tarif + Galaxy S20 FE + AKG N700

Ein attraktives Paket-Angebot wartet jetzt auf Kunden, die einen Mobilfunkvertrag gleich mit guter Hardware buchen wollen. Beim Klarmobil Mega-Bundle finden Samsung Galaxy S20 FE, Wireless AKG Kopfhörer mit ANC und ein Vodafone-Allnet-Tarif zum günstigen Preis zusammen.

Flat Internet 10 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie & SMS

EU-Roaming

Vodafone Netz

19,99€ Anschlussgebühr

24,99€/Monat

6,5 Zoll (16,4 cm Diagonale) 120 Hz Super AMOLED Display

Rückkamera mit Dual-Pixel-Technologie mit 12,2 MP und Frontkamera mit 8 MP

32 MP Triple-Kamera für super Aufnahmen und eine einfache Bedienung

ausdauernder 4.500mAh Akku mit Schnellladefunktion

in 6 Farben erhältlich

Zuzahlung für das Gerät nur 49,99€

Noise Cancelling für glasklaren Klang ohne störende Hintergrundgeräusche

Flach zusammenklappbar, in einem hochwertigen Transportetui

Bis zu 23 Stunden Akkulaufzeit für einen langen Musikgenuss

Zunächst werfen wir für euch natürlich erst einmal einen genauen Blick auf die Bestandteile des aktuellen Tarif-Angebots : Klarmobil setzt das Paket auf die Allnet Flat 10 GB von Vodafone auf. Hier sind 10 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s geboten, auch Flat Telefonie & SMS sind natürlich an Bord. Mit dem Samsung Galaxy S20 FE bietet man ein High-End-Smartphone, das Ende des letzten Jahres erschienen ist. Als Extra-Anreiz wird das Paket mit AKG-N700-Kopfhörern abgerundet.Der Kostenüberblick für das klarmobil Mega Bundle : Für den Tarif gilt ein einmaliger Anschlusspreis von 20 Euro, für das Smartphone berechnet man eine Zuzahlung von 50 Euro. Der Tarif selbst wird mit 25 Euro im Monat veranschlagt, dabei gilt eine Laufzeit von 24 Monaten - ab dem 25. Monat gelten andere Konditionen, eine rechtzeitige Kündigung ist hier also wie immer zu beachten.Nimmt man all diese Zahlen zusammen, ergibt sich folgende Preisstruktur: 20 + 50 Euro Startpreis + 24 x 25 Euro Tarifgebühr = 670 Euro Bundle Preis über einen Zeitraum von 24 Monaten. Zum Vergleich der Hardware-Kosten: Das Samsung Galaxy S20 FE 128 GB wird im WinFuture-Preisvergleich neu ab 429 Euro angeboten, der AKG-Kopfhörer N700NCM2 Wireless ist aktuell ab 146 Euro zu haben.