Aktion: Tarife im Telekom-Netz ohne Anschlusspreis und mit Geschenk

Der Anbieter Klarmobil hat seine Mobilfunk-Tarife im Telekom-Netz überarbeitet. Wer jetzt bucht, muss keinen An­schluss­preis zahlen und bekommt dazu die Urbanista-Kopfhörer Lisbon im Wert von 50 Euro kostenlos dazu. Die Aktion läuft aber nur kurze Zeit!

Tarif-Übersicht

5 statt 3 GB LTE 25, SMS- und Telefonie-Flat für 10 statt 19,99 Euro

15 statt 5 GB LTE 25, SMS- und Telefonie-Flat für 15 statt 24,99 Euro

20 statt 10 GB LTE 50, SMS- und Telefonie-Flat für 20 statt 29,99 Euro

D-Netz (Telekom)

Laufzeitvertrag

Kein Anschlusspreis

Nur für kurze Zeit: Jetzt bei Klarmobil abschließen

LTE-Geschwindigkeit bis 50 MBit/s

Alle Tarif-Angebote in der Übersicht

Klarmobil streicht für kurze Zeit den einmaligen Anschlusspreis , der bei Buchung eines neuen Tarifs fällig wird. Zudem sind die Allnet-Flats derzeit mit mehr Datenvolumen zu haben und der monatliche Preis wurde gesenkt - man spart also sogar dreifach.Interessant ist zum Beispiel die Allnet-Flat, die jetzt 20 GB LTE statt regulär 10 GB zum Preis von 20 Euro im Monat bietet. Dieser Tarif bietet Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s inklusive an - bei den anderen beiden Tarif-Varianten gibt es nur 25 MBit/s inklusive oder 50 MBit/s zum Aufpreis von 3 Euro im Monat. Da das Angebot im Netz der Telekom realisiert wird, haben alle Angebote ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Bei der Telekom selbst zahlt man deutlich mehr.Klarmobil hat dazu noch zwei "Geschenke" bei Vertragsabschluss. Zum einen gibt es für alle Neukunden die Urbanista-Kopfhörer Lisbon im Wert von 50 Euro kostenlos dazu. Zum anderen gibt es bei Vertragsabschluss sechs Monate Deezer kostenlos. Der Streamingdienst kostet regulär 9,99 Euro im Monat. Zusammen mit den Kopfhörern beträgt der Preisvorteil damit rund 109 Euro!Wer Deezer nach den Freimonaten nicht weiternutzen möchte, kündigt den Dienst einfach vorab. Der reduzierte Monatspreis gilt für die Mindestlaufzeit des Vertrags, also für 24 Monate, danach steigen die Preise in allen Angebotstarifen um 9,99 Euro im Monat - es bleibt also überschaubar. Ihr könnt natürlich auch zum Ende der Mindestlaufzeit kündigen und euch dann nach einem günstigeren Angebot umsehen.Freenet hat alle Allnet-Flat-Tarife kräftig reduziert und legt bei den Allnet-Flats jetzt auch noch mehr Datenvolumen mit drauf. Alle Tarife enthalten Telefon- und SMS-Flat, sowie EU-Roaming.Bei allen Angeboten profitiert man zudem von der guten Abdeckung im D-Netz. Die Allnet-Flats in der Aktion laufen im Netz der Telekom.Das jeweils in den Tarifen inkludierte Datenvolumen kann man in den Allnet-Flats mit den 5 und 15 GB-Paketen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s Download nutzen. Die Allnet-Flat mit 20 GB bietet LTE mit 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit.