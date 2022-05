Photovoltaik in Deutschland: Absurde Bürokratie und Regelungswut

Nicht nur bei den großen Wind- und Solarparks hält die Bürokratie den Ausbau massiv auf. Auch kleinere private Betreiber werden regelrecht davon abgehalten, sich zu engagieren. Dagegen läuft die Solar-Branche jetzt Sturm.

"Wer sich heute für eine PV-Anlage entscheidet, wird von einer absurden Bürokratie und Regelungswut regelrecht daran gehindert. Wir haben die Technologien der Zukunft, aber die Regeln von vorgestern", kommentierte Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (BNE), anlässlich des Starts der Messe The smarter E Europe.In einem Positionspapier hat der Verband einen Forderungskatalog an die Politik aufgestellt, mit der die bürokratischen Vorgänge um den Solar-Ausbau kräftig eingedampft werden sollen. Der BNE kritisiert dabei, dass die Melde- und Anschlussverfahren intransparent und kaum digitalisiert seien, was den Aufwand enorm erhöht und die ohnehin knappen Fachkräfte bei den ausführenden Handwerksunternehmen bindet. Denn statt Anlagen zu installieren, verbringen die Elektriker viel Zeit am Schreibtisch, wo sie sich mit Verwaltungsarbeit herumschlagen."Ein grundlegendes Problem ist auch die Kleinstaaterei und mangelnde Kompetenz der rund 900 Verteilnetzbetreiber", heißt es. Jeder Netzbetreiber habe jeweils eigene, vielfältige Formulare in Papierform mit bis zu 50 Seiten Umfang. Und wenn die Unterlagen alle zusammen und abgegeben sind, sei man auch noch mit dem Problem konfrontiert, dass viele und selbst große Verteilnetzbetreiber die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) festgelegte Marktkommunikation nicht beherrschen. Hinzu kommen zahlreiche andere Probleme und Hindernisse.Der BNE fordert daher diverse Maßnahmen, um die bauwilligen Verbraucher und die Elektrobetriebe zu entlasten. Dazu gehört beispielsweise das Recht auf die Inbetriebnahme der Anlagen bis 30 Kilowatt durch die ausführende Elektrofachkraft. Die nötigen Anmeldungen sollen automatisiert und digital erfolgen können. Weiterhin fordert man im Positionspapier eine Vereinfachung des Steuerrechts in Verbindung mit dem Betrieb von PV-Anlagen und Unterstützung bei der Installation von modernen Messanlagen.