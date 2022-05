Nach langen Gerüchten: WhatsApp streicht Support für ältere iPhones

WhatsApp wird eine Reihe älterer Smartphones nun wirklich aus dem Support fallen lassen. Dabei geht es vor allem um etwas betagtere Apple-Modelle , um die es schon vor Monaten entsprechende Gerüchte gab, die sich nun spät bestätigen.

Nur wenige alte iPhones

Wie aus einem Bericht des Magazins WA­Be­ta­in­fo hervorgeht, wird es bald nicht mehr möglich sein, die WhatsApp-App auf iPhones zu betreiben, auf denen keine iOS-Plattform der Version 12 oder neuer bereitsteht. Wer also noch immer mit iOS 10 oder iOS 11 arbeitet oder gar ein Smartphone verwendet, dass nicht über diese hinaus aktualisiert werden kann, wird bald nicht mehr in der Lage sein, den populären Messenger zu nutzen.Das betrifft insbesondere Anwender, die noch mit einem iPhone 5 oder iPhone 5C arbeiten. Denn diese beiden Modelle - und auch sämtliche Vorgänger - werden von Apple überhaupt nicht mehr mit iOS 12 versorgt. Die Nutzer der iPhone 6-Generation, bei denen noch kein neueres iOS installiert ist, sollten hingegen endlich den inzwischen sicher zahlreich gewordenen Aufforderungen des Systems zur Aktualisierung nachkommen.Bereits zum Jahreswechsel hatte es Gerüchte gegeben, dass WhatsApp ältere Fassungen des Apple-Betriebssystems bald nicht mehr unterstützen wird. Das allerdings wurde von WABetainfo damals noch dementiert . Wenn das Magazin nun aber selbst eine entsprechende Entwicklung ankündigt, sollte man dies ernst nehmen - denn es zeigte sich immer wieder, dass die Publikation sehr gut informiert ist und offensichtlich über gute Kontakte ins Entwicklerteam verfügt.Von dem Support-Ende für ältere iOS-Versionen dürften letztlich aber nur vergleichsweise wenige User betroffen sein. Denn Apple gelingt es für gewöhnlich recht gut, die Nutzer auf die jeweils neuesten Betriebssystem-Ausgaben zu holen. Insofern ist die Situation hier kaum mit der Lage auf Android vergleichbar, wo signifikante Mengen an Anwendern noch mit vielen Jahre alten Varianten unterwegs sind.