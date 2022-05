WhatsApp: Gruppen-Chats kann man endlich bald heimlich verlassen

Wer bisher lieber in der peinlichen Familien- oder Kollegen-Gruppe ausharrt, als sich möglicherweise unangenehmen Fragen auszusetzen, kann sich freuen: Bald kann man Gruppen-Chats im WhatsApp-Messenger auch in aller Stille verlassen.

Termin noch unklar

Bisher können Gespräche mit mehreren Teilnehmern nicht verlassen werden, ohne dass das System sämtliche Beteiligten offen über den Gruppen-Austritt eines Nutzers informiert. Das führt in der Praxis immer wieder dazu, dass Anwender aus Gründen lieber weiter unnützen Chatverläufen folgen, als sich letztlich fragen zu lassen, warum man denn nicht mehr dabei sein möchte.Das ändert sich nun aber bald. Die Entwickler des Messengers arbeiten bereits an der Änderung der Mitteilungsfunktionen, die mit einem Gruppen-Austritt verbunden sind. Zukünftig sollen nur noch der Anwender selbst und die Administratoren der jeweiligen Gruppe darüber informiert werden, wenn ein User sich aus dem Chat ausklinkt. Das weiß WABetaInfo zu berichten.Die Neuerung soll sich derzeit noch in der internen Entwicklung befinden, könnte aber in Kürze in den Beta-Versionen der Messenger-App auftauchen. Da es sich hier allerdings nicht um eine offizielle Verlautbarung des Anbieters handelt, lässt sich zum Terminplan für die Bereitstellung des Features nichts Genaueres sagen.Die Änderung dürfte allerdings auch dazu beitragen, einige Gruppen für die verbleibenden Mitglieder wenigstens etwas übersichtlicher zu gestalten. Immerhin können in WhatsApp bis zu 512 Teilnehmer in einem Chat gesammelt werden. Wenn hier eine hohe Fluktuation herrscht, wird es zwischen den zahlreichen Statusmeldungen zuweilen schwierig, die eigentlichen thematischen Inhalte ordentlich zu verfolgen. Somit bleibt also der Gesprächsverlauf der eigentlichen Konversation in solchen Fällen etwas übersichtlicher.