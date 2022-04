Huawei Watch GT 3 Pro: Neue Premium-Smartwatch mit EKG-Feature

Huawei hat heute mit der Huawei Watch GT 3 Pro eine sehr edle Premium-Smartwatch vorgestellt. Sie setzt auf hochwertige Materialien, bietet aber auch funktionell Neues gegenüber der Watch GT 3. Wir stellen Euch Huaweis neue Premium-Uhr vor.

Huawei Watch GT 3 Pro: Titangehäuse und EKG-Funktion

Europastart noch ungewiss

Huawei

Huawei hat heute neue Hardware präsentiert. Dazu gehört neben dem Huawei Band 7 und dem Mate Xs 2 eine neue Premium-Uhr. Die Huawei Watch GT 3 Pro beerbt die Watch GT 3 und setzt auf andere Materialien sowie neue Funktionen. Während die neue Uhr umgerechnet ab etwa 357 Euro zu haben ist, bekommt Ihr die GT 3 aktuell bereits ab 189 Euro Optisch hat Huawei für seine Uhr noch eine Schippe draufgelegt und setzt auf sehr hochwertige Materialien. Die 46 mm große Version ist aus Titan gefertigt mit grauem Lederarmband. Die kleinere Version mit 43 mm großem Ziffernblatt hingegen setzt auf weiße Keramik mit goldenen Akzenten sowie weißem Lederarmband.Im Test der Huawei Watch GT 3 konnte das Display bereits überzeugen und so überrascht es nicht, dass auch das Pro-Modell auf ein schönes AMOLED-Display setzt. Sensoren für Puls, SpO2 und Temperatur der Haut sind wieder mit an Bord, zusätzlich besteht jetzt aber auch die Möglichkeit, EKG-Analysen zu erstellen inklusive Ar­te­ri­o­skle­ro­se-Scree­ning.Daneben hat man die eh schon reichliche Palette an Sportmodi (mittlerweile über 100 Modi) weiter ausgebaut mit Funktionen, die besonders Taucher und die Golfer schätzen dürften. Mit seiner IP-Zertifizierung von 68 ist die Uhr bis 5 ATM wasserdicht und kann nun diverse Tauch-Daten (Tiefe, Tauchgeschwindigkeit, Dauer, etc) in Echtzeit tracken. Golf-Fans hingegen freuen sich über zusätzliche Golf-Features, was Informationen zu Entfernungen und Wind angeht. Außerdem stehen Karten für mehr als 300 Golfplätze bereit.Ob das die Features sind, die GT-3-Besitzer dazu bringen, aufs Pro-Modell zu wechseln, wird sich noch zeigen müssen. Die Huawei Watch GT 3 Pro ist bislang lediglich für China angekündigt worden. Wir können uns aber berechtigte Hoffnung machen, dass es Huaweis neue Uhr auch in westliche Gefilde schafft.Sobald das der Fall ist, erfahrt Ihr es hier. Bis dahin könnt Ihr uns in den Kommentaren erklären, was Ihr von der neuen Uhr haltet. Interessieren Euch Huaweis Wearables , oder sind sie für Euch mittlerweile ähnlich uninteressant wie die Smartphones der Chinesen?