Leeres Display: Apple startet Serviceprogramm für Apple Watch Series 6

Apple hat nach Problemen mit der Apple Watch Series 6 jetzt ein neues Reparatur­programm gestartet. Besitzer einer Watch, die bemerkt haben, dass auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt wird, können nun eine kostenlose Reparatur erhalten. Betroffen sind nur bestimmte Geräte.

Das schreibt Apple auf der Support-Webseite zu dem Fehler:

Bedingungen für den Austausch

Das meldet das Online-Magazin MacRumors . Apple hat das neue Serviceprogramm für die Apple Watch Series 6 zum Problem eines leeren Bildschirms erst kürzlich aufgelegt, die Support-Webseite trägt das Datum 22. April 2022. Dabei soll bei dem Modell mit 40 mm der Apple Watch der Series 6 ein Fehler festgestellt wurde sein, der dazu führt, dass die Watch dauerhaft einen leeren Bildschirm anzeigt. Es handelt sich um einen Produktionsfehler, der bei einigen Geräten auftauchen kann, die in den Monaten zwischen April 2021 und September 2021 gefertigt wurden. Die andere Größe ist demnach nicht von dem Problem betroffen.Apple führt bei diesem Serviceprogramm eine kostenlose Reparatur durch. Ob eine Uhr für das neue Serviceprogramm infrage kommt, kann man bei Apple auf einer Support-Webseite anhand der Eingabe der Seriennummer überprüfen. So wird festgestellt, ob die Watch in dem bestimmten Zeitraum hergestellt wurde. Wenn das der Fall ist, kann man sich für den weiteren Ablauf an Apple wenden."Apple hat festgestellt, dass bei einem sehr geringen Prozentsatz von Geräten der Apple Watch Series 6 (40 mm) dauerhaft ein leerer Bildschirm angezeigt werden kann. Die betroffenen Geräte wurden zwischen April 2021 und September 2021 hergestellt. Wenn dieses Problem bei deiner Apple Watch Series 6 aufgetreten ist, prüfe unten anhand der Seriennummer, ob dein Gerät für dieses Programm qualifiziert ist. Wenn sie qualifiziert ist, bietet Apple oder ein autorisierter Apple Service Provider kostenlosen Service. Andere Apple Watch-Modelle sind für dieses Programm nicht qualifiziert."Die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Serviceprogramms sind wie immer bei den Austauschprogrammen von Apple gleich.So dürfen die Geräte keine Schäden haben, die eine Reparatur behindern können. Wenn die Apple Watch Schäden aufweist, die sich auf den Service auswirken, müssen zuerst diese Schäden repariert werden. Apple weist darauf hin, dass in manchen Fällen mit der Reparatur dann natürlich Kosten verbunden sind. Apple hat dazu Vorgaben, die man zum Beispiel auch in einem Apple Store oder beim Telefon-Support vorab klären lassen kann. Das Apple-Austausch-Programm erweitert zudem nicht die standard­mäßige Garantieabdeckung.Wer den Austausch in Anspruch nehmen möchte, muss das in den ersten zwei Jahren nach dem Kauf im Einzelhandel machen, anschließend ist der Anspruch erloschen.