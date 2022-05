Apple verklagt Chip-Startup wegen Diebstahl von CPU-Geheimnissen

Apple hat eine kleine, neu gegründete Chipschmiede namens Rivos wegen des angeblichen Diebstahls von Geheimnissen zu neuen Prozessoren verklagt. Hintergrund ist eine Vielzahl von Abwerbungen von Chipentwicklern durch Rivos. Angeblich wurden Gigabyte-weise Daten "geklaut".

Ex-Apple-Mitarbeiter sollen Infos zu kommenden Chips geklaut haben

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat Apple am Freitag eine Klage gegen die Firma Rivos aus Mountain View in Kalifornien eingerecht. Rivos ist ein noch im "Stealth Modus" arbeitende Neugründung, die offenbar an leistungsstarken ARM-Plattformen arbeitet. Rivos soll laut Apples Klage innerhalb des Jahres 2021 mehr als 40 ehemalige Mitarbeiter des Konzerns abgeworben haben.Sie sollen bei Rivos angeblich an eigenen System-on-Chip-Designs arbeiten, die in Konkurrenz zu den Entwicklungen von Apples eigener Chip-Design-Abteilung stehen. Apple behauptet unter anderem, dass mindestens zwei der früheren Mitarbeiter seines CPU-Teams umfangreiche Daten zu geheimen Projekten heruntergeladen und an ihren neuen Arbeitgeber weitergereicht haben sollen.Es ist von "Gigabytes an Daten" und "tausende Dateien" mit geheimen Informationen zu Apple-Chips die Rede, darunter auch SoC-Designs. Rivos soll die früheren Apple-Angestellten sogar dazu ermutigt haben, die Dateien vor ihrem Abschied aus der CPU-Sparte des Konzerns herunterzuladen. Außerdem unterstellt Apple offenbar, dass Rivos die früheren Mitarbeiter von Apple durch die verschlüsselte Kommunikation über die App Signal geheim mit Anweisungen versorgte.Apple behauptet, dass Rivos die von den Mitarbeitern des Konkurrenten entwendeten Informationen dazu verwenden könnte, seine eigene Entwicklungsarbeit massiv zu beschleunigen. Man will durch das gerichtliche Vorgehen nun dafür sorgen, dass Rivos die Verwendung der angeblich gestohlenen Daten untersagt wird, Apple sein "Eigentum" zurückerhält und eine Schadenersatzzahlung in nicht genannter Höhe fällig wird.