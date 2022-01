Microsoft soll endlich Surface Laptop Studio-Start für Europa vorbereiten

Im vergangenen September hat Microsoft eine ganz neue Kategorie bei den Surface-Geräten vorgestellt: Das Surface Laptop Studio bringt dabei die Vorteile des variablen Desktop-Modells in eine mobile Form. Nun gibt es erste Details über den bevorstehenden Start in Europa.

Diverse Leaks

Preis ab rund 1730 Euro vermutet

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop Studio Betriebssystem Windows 11 Home/Pro, Windows 10 Pro Display 14,4 Zoll PixelSense Flow Touch Display, 2400 x 1600 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, Kontrast 1500:1, 201 ppi, Dolby Vision CPU Intel Core i5-11300H, Core i7-11370H Grafik Integrierte Intel Iris Xe Graphics (i5), Nvidia GeForce RTX 3050ti 4GB (i7), Business-Versionen Nvidia RTX A2000 4GB (i7) Arbeitsspeicher 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 256, 512 GB, 1 oder 2 Terabyte SSD Kamera 1080p-Videokamera, Windows Hello-kompatibel Sicherheit TPM, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 3,5mm Klinke, WLAN ax, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Präzisions-Touchpad, Surface Slim Pen 2 kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 322,58 x 228,6 x 17,78 mm Gewicht i5-Modelle 1742,9g, i7-Modelle 1820,2g Laufzeit i5-Modelle bis 19 Stunden, i7-Modelle bis 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1599 Dollar (Euro-Preise folgen)

Microsoft

Bislang schwieg sich Microsoft dazu leider aus: Nun hat das Online-Magazin ALumia aus Italien erste Hinweise über den bevorstehenden Marktstart des neuen Microsoft Surface Laptop Studio entdeckt. Auch Details zu den möglichen Euro-Preisen sind inzwischen durchgesickert. Demnach wird das Surface Laptop Audio ab dem 22. Februar erhältlich sein.Es gibt gleich mehrere Webseiten, die das neue Gerät bereits mit einer Platzhalter-Seite versehen haben - darunter neben dem Elektronikhändler Euronics auch Microsoft selbst. Das ist eine übliche Praxis, meist werden diese neu angelegten Prodiukte aber gut versteckt, nur intern gespeichert und daher nicht entdeckt. Man sieht dabei auf Websites in Italien und Großbritannien, dass Microsoft den Marktstart vorbereitet. Bisher sind fünf verschiedenen Konfigurationen entdeckt worden.Der Einstiegspreis liegt in Großbritannien bei 1449 Pfund, was in etwa 1730 Euro entsprechen würde. Das günstigste Laptop Studio kommt mit einem Intel Core i5-Chip und 16 GB RAM, das teuerste Modell kostet 2879 Pfund (rund 3400 Euro) und bietet eine Core i7-Version mit 32 GB RAM und 2 TB Speicherplatz. Microsoft hat das neue Surface Laptop Studio mit den neuesten Intel-Prozessoren, Nvidia-GPU und mehr bereits im September 2021 angekündigt, aber das Gerät wurde bisher nicht offiziell in Europa vertrieben.Schon im Herbst war klar, dass es noch dauern wird, bis Microsoft das Surface Laptop Studio tatsächlich auf den Markt bringen wird. Euro-Preise wurden bisher noch nicht genannt. Seit dem Marktstart in den USA ist der Preis im Übrigen schon bei den Händlern ordentlich gefallen. 300 Dollar Rabatt gab es zum Beispiel vor Kurzem bei BestBuy.