Kritischer Windows-RPC-Fehler: Informationen zum Patch-Day April

Experten warnen vor den Sicherheitslücken, die Microsoft am Patch-Day behoben hat. Ein Update ist dringend angeraten, da die Schwachstellen mit wenig Aufwand und ohne eine Nutzerinteraktion ausgenutzt werden können. Unbefugte können beliebigen Code auf ihre Opfersysteme ausführen.

Voller administrativer Zugriff möglich

Ein wichtiger Nachtrag zum Patch-Day April: Das Sicherheitsupdate beinhaltet die Behebung der Schwachstelle CVE-2022-26809. Dahinter verbirgt sich eine als kritisch eingestufte Schwachstelle im Microsoft Remote Procedure Call (kurz RPC), die unter Umständen ein sehr leichtes Einfallstor für Schadcode sein kann. Diese neue Windows RPC-Sicherheitslücke wurde von Sicherheitsforschern Besorgnis zur Kenntnis genommen, da sie zu weitverbreiteten, schwerwiegenden Cyber-Angriffen führen kann, sobald ein Exploit entwickelt ist.Wenn die Schwachstelle ausgenutzt wird, werden alle Befehle auf der gleichen Berechtigungsebene wie der RPC-Server ausgeführt, der in vielen Fällen über erhöhte Rechte oder allgemeine System-Berechtigungen verfügt, was vollen administrativen Zugriff auf das ausgenutzte Gerät ermöglicht.Nachdem Microsoft Sicherheitsupdates veröffentlicht hatte, erkannten Sicherheitsforscher schnell, dass dieser Fehler in weitverbreiteten Angriffen ausgenutzt werden könnte, ähnlich wie beim den Wannacry-Angriffen von 2017, bei denen die Eternal Blue-Schwachstelle genutzt wurde. Diese Angriffswelle hielt die Branche monatelang im Würgegriff.Die gute Nachricht ist, dass es möglicherweise eine bestimmte RPC-Konfiguration erfordert, um anfällig zu sein, aber das wird noch genauer analysiert. Will Dormann, ein Schwachstellenanalytiker beim CERT/CC, warnte bereits, dass alle Administratoren den Port 445 an der Netzwerkgrenze blockieren müssen, damit anfällige Server nicht dem Internet ausgesetzt sind. Durch die Sperrung von Port 445 sind die Geräte nicht nur vor entfernten Bedrohungsakteuren geschützt, sondern auch vor potenziellen Netzwerkwürmern, die die Schwachstelle ausnutzen könnten.Solange jedoch keine Sicherheitsupdates installiert werden, sind die Geräte intern weiterhin anfällig für Bedrohungsakteure, die ein Netzwerk kompromittieren.