Verkaufszahlen: Elektroautos schlagen erstmals Hybrid-Fahrzeuge

Die weltweiten Verkaufszahlen von Autos mit reinem Elektroantrieb haben erstmals die Zahl der Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieben übertroffen. Statistiker aus Japan gehen davon aus, dass sich die Verkäufe im letzten Jahr zudem verdoppelten.

Kleine, günstige E-Autos für die Massen

Wuling

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia unter Berufung auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens MarkLines berichtet, wurden im Jahr 2021 weltweit rund 4,6 Millionen Elektroautos verkauft. Damit stiegen die Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr um das 2,2-Fache. Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es sogar eine Verdreifachung der EV-Verkäufe.Auch die Zahlen der weltweit verkauften Autos mit Hybrid-Antrieb steigen kräftig, können aber nicht mithalten. Im Jahresvergleich wurden mit 3,1 Millionen rund 35 Prozent mehr Hybrid-Wagen verkauft, gegenüber dem Jahr 2019 ging es um 30 Prozent nach oben. Der Hauptgrund für die stark steigenden Verkaufszahlen bei Elektroautos ist die enorme Nachfrage in China.Dort wurden zuletzt 2,6 Mal so viele E-Autos verkauft wie im Jahr 2020 - insgesamt 2,91 Millionen Einheiten laut dem Verband der chinesischen Autohersteller. Die Nachfrage stieg vor allem wegen der Förderung durch die Regierung und der Einführung günstigerer Modelle. So verkaufte der Hersteller Wuling allein 2021 rund 420.000 Einheiten seines "Hong Guang Mini EV", einem besonders günstigen und ultrakompakten Modell, das zu Preisen ab umgerechnet etwa 3500 Euro zu haben ist.Auch in Deutschland und Europa legen die Verkaufszahlen von E-Autos kräftig zu. Hierzulande waren es 2021 rund 1,8 Mal so viele E-Auto-Verkäufe wie noch 2020. Insgesamt wurden rund 340.000 Elektroautos in Deutschland verkauft - vier mal so viele EVs wie Hybrid-Fahrzeuge. In den USA gab es mit 490.000 E-Auto-Verkäufen ebenfalls fast eine Verzweifachung der Stückzahlen, heißt es.Hybrid-Fahrzeuge rücken weltweit immer stärker in den Hintergrund, auch weil sie vielerorts nicht mehr also umweltschonende Alternative betrachtet werden. So hat der US-Bundesstaat Kalifornien zum Beispiel Hybrid-Autos inzwischen aus der Kategorie der "Null-Emissions-Fahrzeuge" ausgeschlossen, die derartige Fahrzeuge bevorteilt behandelt.