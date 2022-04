Crowdfunding-Rekord: Sci-Fi-Autor sammelt fast 42 Millionen Dollar ein

Der US-amerikanische Autor Brandon Sanderson hat den schon vor mehr als fünf Jahren aufgestellten Rekord für die höchste per Crowdfunding eingesammelte Summe um Längen übertroffen. Die Unterstützer des Projekts des Fantasy- und Sci-Fi-Autors gaben über 41 Millionen Dollar.

Alter Rekord von 2015 war nach drei Tagen geschlagen

Brandon Sanderson / Kickstarter

Brandon Sanderson ist vor allem dafür bekannt, dass er in einer extrem kurzen Abfolge zahlreiche Bücher veröffentlicht. Für sein jüngstes Projekt, bei dem es um die Veröffentlichung von vier neuen Büchern innerhalb des Jahres 2023 geht, rief der Autor vor gut einem Monat zu einer Crowdfunding-Aktion über die Plattform Kickstarter auf.Er wollte auf diesem Weg den Vorabverkauf seiner neuen Bücher durchführen, von denen drei im sogenannten "Cosmere"-Universum angesiedelt sein sollen. Wer die Kampagne mitfinanziert hat, bekommt je nach Unterstützungs-Stufe E-Books, Audiobooks oder gedruckte Bücher. Außerdem konnten die Unterstützer der Kampagne optional acht Swag-Boxen erhalten, die ihnen im Lauf des Jahres 2023 geliefert werden sollen.Offensichtlich kam Sandersons Kampagne so gut an, dass sie alle Rekorde brach. Bereits drei Tage nach dem Start übertraf die bis dahin gesammelte Summe von über 20 Millionen Dollar den bereits 2015 aufgestellten bisherigen Rekord der Smartwatch-Firma Pebble. Seitdem hat sich die gesammelte Summe noch einmal verdoppelt, so dass Sanderson und sein Team bis heute von mehr als 185.000 Unterstützern der Kampagne insgesamt fast 41,8 Millionen Dollar einstreichen konnten.Der Mindestbetrag für den Bezug der vier neuen Sanderson-Bücher, zu deren Inhalten bisher nur wenig bekannt ist, lag bei 40 Dollar für die E-Book-Variante. Für 60 Dollar erhalten die Kickstarter-Backer zusätzlich die Audiobooks. Wer ganze 160 Dollar ausgab, bekommt die gedruckte Version sowie die E-Books. Dass so eine enorme Summe zusammenkam, lag zum Teil auch an den Käufern des teuersten Pakets für 500 Dollar. Mehr als 23.000 Personen entschieden sich für das hochpreisige Bundle, das die Bücher in allen Formen und die acht Swag-Boxen enthält.Sanderson und sein Team behalten die enorme Summe von fast 42 Millionen Dollar allerdings nicht für sich. Sie haben bereits begonnen, das Geld zu reinvestieren und andere Autoren zu fördern. So hat man prakisch jedes andere Literatur-Projekt bei Kickstarter mit einer unterstützenden Zahlung bedacht, solange es sich um Projekte handelt, deren Inhalte jugendfrei sind.