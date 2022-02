WhatsApp: Nutzer erhalten mehr Zeit zum Löschen von Nachrichten

Die Meta-Tochter WhatsApp soll in Zukunft nicht nur Gruppen-Admins mehr Rechte zum Löschen von Nachrichten einräumen, auch normale Nutzer könnten von den vorab aufgetauchten Änderungen profitieren. So soll unter anderem das Zeitlimit deutlich angehoben werden.

Zeitlimit wird erhöht, jedoch nicht auf sieben Tage

Für das Löschen von Nachrichten in persönlichen Chats räumte der Messenger Whats­App seinen Nutzern bisher ein Zeitfenster von einer Stunde, 8 Minuten und 16 Sekunden ein. Standen vor wenigen Monaten erst die Hinweise im Raum, dass die Entwickler das Zeitlimit auf eine Woche anheben wollen, scheint man jetzt die Weichen neu gestellt zu haben.Wie die Blogger von WABetaInfo anhand der neuen WhatsApp Beta-Version 2.22.4.10 für Google Android in Erfahrung bringen konnten, dürfte die Erhöhung des Zeitlimits deutlich geringer ausfallen als bisher angenommen. Die neue Zeitbeschränkung für die Löschung könnte demnach nur bei zwei Tagen und 12 Stunden, also 60 Stunden, liegen. Warum WhatsApp von seinen letztjährigen Plänen abgewichen ist, bleibt unklar.Da die Änderungen bisher nicht finalisiert wurden, besteht allerdings weiterhin die Möglichkeit, dass die Entwickler das Zeitlimit nachträglich beschränken oder verlängern. Unverändert hält man hingegen an den kommenden Moderations-Werkzeugen für Gruppen-Administratoren fest, die seit Dezember in den Beta-Versionen zu finden sind. Admins ist es so unter anderem möglich, unerwünschte Nachrichten aus WhatsApp-Gruppen kommentarlos zu entfernen. Bisher konnte diesen Schritt einzig und allein der Ersteller der Nachricht ausführen.Wann genau die neuen Funktionen per Update für alle WhatsApp-Nutzer bereitstehen ist bisher ebenso wenig bekannt wie mögliche Unterschiede zwischen Google Android- und Apple iOS-Zeitlimits.