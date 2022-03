Apple-Dienste massiv gestört: Diese Services sind derzeit ausgefallen

Apple hat weltweit derzeit massive Probleme mit Online-Diensten. Laut Medienberichten sind zahlreiche Angebote aktuell gestört. Updates schlagen fehl und zahlreiche Dienste wie iCloud , Apple Music und Apple Karten arbeiten extrem langsam oder gar nicht.

Probleme seit etwa 17 Uhr gehäuft

Bestätige Ausfälle laut Apple App Store

Apple Arcade

Apple TV+

iCloud.com

iCloud-Accountund Anmeldung

iCloud Kalender

iCloud Kontakte

iCloud Schlüsselbund

iCoud Private-Relay

iTunes Store

Radio

Karten Suchen

Karten Ansicht

Karten Verkehr

Karten Streckenführung

Wo ist?

Auf das Problem aufmerksam gemacht wurden wir von einem Leser, der über die Störungsmeldung in Caschys Blog gestolpert war. Dort heißt es: "Die Statusseite der Apple Services weist derzeit keine Fehler aus, die Wahrheit ist eine andere." Zahlreiche Apple-Services sind gestört und es gibt noch keine Meldung dazu, was denn passiert sein könnte. Das Problem scheint sich aber auszuweiten.Nutzer bestätigen die Ausfälle und auch bei unserem Versuch, einen der vielen Online-Dienste von Apple zu verwenden, gab es Probleme. Auch auf der Seite "Alle Störungen" sieht man den massiven Anstieg der gemeldeten Probleme für die Apple-Dienste ab etwa 17 Uhr.Mittlerweile ist es so, dass auch die Status-Page bei Apple die Fehler ausweist. Laut der Übersichtsseite sind folgende Angebote gestört:Mit dem gemeldeten Ausfall von "Wo ist?" dürfte es nun auch massive Probleme mit Apples AirTags geben. Die Statusmeldungen bei Apple ändern sich derzeit schnell, es sind auch schon wieder zunächst mit "Ausfall" gemeldete Dienste jetzt wieder auf "grün - verfügbar" gesprungen. Wir beobachten das Ganze und halten euch auf dem Laufenden, wenn es weitere Informationen gibt. Mehr dazu in Kürze!Habt ihr auch Probleme entdeckt oder bereits Hinweise zu den Hintergründen gelesen?Ihr könnt uns jederzeit über dieses Formular Tipps und News senden.