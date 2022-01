Punch-Hole: Angebliches Foto des iPhone 14-Prototyp aufgetaucht

Schafft Apple es, die Sensoren für Face-ID im iPhone 14 in eine Punch-Hole-Notch zu packen? Ein Twitter-Nutzer behauptet nun, Fotos eines Prototyp des iPhone 14 zu zeigen. Auf den verwackelten Bildern sehen wir tatsächlich eine solche Lösung - oder ein unbekanntes Flugobjekt!

Wie realistisch ist die Punch-Hole-Notch?

Vorab sollte gesagt sein, dass der Twitterer keinerlei Informationen zu seiner Quelle angibt. Dementsprechend ist es schwer, den Wahrheitsgehalt der Bilder abzuschätzen. Allerdings zeigen sie ein mögliches Design, das sich von den bisherigen iPhones unterscheidet. Man erkennt, dass die typische Notch fehlt und durch eine Hole-Punch-Aussparung ersetzt wurde. Daneben findet sich ein Loch, in welches die Face-ID-Sensoren eingebettet werden könnten. Für mehr Sicherheit und eine zuverlässige Erkennung im Dunkeln projiziert Apples Face-ID eine Matrix aus 30.000 Infrarotpunkten auf Euer Gesicht. Aus diesem Grund muss Apple auf der Front aktueller iPhone neben der Selfie-Kamera einen Infrarot-Projektor, bei Apple "Dot-Projector" genannt, installieren. Diese Schwierigkeit ist einer der Gründe, warum Apple noch nicht wie viele Android-Hersteller auf eine Punch-Hole-Notch setzt.Eine veränderte Notch ist eines der heißesten Gerüchte, das derzeit zum iPhone 14 im Umlauf ist. Zwar soll Apple sich bei dieser Änderung vorerst nur auf das Pro-Modell beschränken, eine sinnvolle Weiterentwicklung wäre die Punch-Hole-Notch aber durchaus. Denn schon die Notch des iPhone 13 ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen geschrumpft. Apple könnte das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis durch diesen Kniff noch einmal weiter verbessern.Neben dem zugegeben recht miserablen Foto von Twitter gibt es weitere Gerüchte, die wir schon im letzten Jahr gehört haben. So steht das erst 2020 eingeführte mini-Modell auch im Jahr 2022 auf der Kippe. Zwar gibt es immer wieder laute Stimmen im Netz, die sich gegen den Trend wachsender Smartphone-Displays aussprechen, Verkaufsschlager scheinen die Modelle iPhone 12 mini und iPhone 13 mini aber nicht zu sein.Stampft Apple die mini-Serie wieder ein, bliebe noch das iPhone SE für Apple-Fans mit kleineren Händen. Allerdings berichteten wir erst gestern darüber, dass Apple ein Design-Update hier erst im Jahr 2024 plant. Fans von kleinen Smartphones haben es also auch im Jahr 2022 nicht leicht.Was haltet Ihr von dem Tweet? Haltet Ihr ein solches Design für möglich beim neuen iPhone? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!