Disney+ bestätigt: Werbefinanziertes Abo kommt nach Deutschland

Der Streaming-Dienst Disney+ bestätigt die Gerüchte rund um ein möglicherweise günstigeres Abonnement, das der Micky Maus-Konzern mit Werbung finanzieren wird. Ab Ende 2022 soll das neue Angebot in den USA, ab 2023 auch international zur Verfügung stehen.

Hohe Ziele: Mitgliederzahl soll sich in drei Jahren verdoppeln

Günstige Monats- und Jahresabos verfügbar

Mit einer monatlichen oder jährlichen Grundgebühr von 8,99 Euro respektive 89,90 Euro liegt Disney+ im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten Netflix und Amazon Prime Video im Mittelfeld, wenn es um das Streamen von Filmen und Serien in einer zeitgemäßen Full-HD- und 4K-Auflösung geht. Um seinen Kundenstamm von mittlerweile über 130 Millionen Abonnenten zu erweitern, greift das Unternehmen auf eine bewährte Methode zurück - eine werbefinanzierte Mitgliedschaft zu einem günstigeren Preis.Während gut informierte Insider diesen Schritt bereits in der letzten Woche vorausgesagt haben, folgte die offizielle Bestätigung seitens Disney+ nur kurze Zeit später. "Mehr Verbraucher werden Zugang zu unseren fantastischen Inhalten haben. Die Werbetreibenden können ein größeres Publikum erreichen, und unsere Geschichtenerzähler können ihre unglaubliche Arbeit mit mehr Fans und Familien teilen" gibt Kareem Daniel, Chairman der Disney Media and Entertainment Distribution, zu verstehen. Der Startschuss wird Ende 2022 in den USA erfolgen. Im darauffolgenden Jahr soll der Zugang international ausgeweitet werden.Durch den Ausbau des Streaming-Dienstes um ein werbefinanziertes Angebot verfolgt Disney das Ziel, zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bis zu 260 Millionen Abonnenten zu erreichen. Als Vorbild dient die US-amerikanische Plattform Hulu, die sich zum Großteil ebenfalls im Besitz von Disney befindet. Ein werbefinanziertes Abo kostet hier statt der üblichen 12,99 Dollar lediglich 6,99 Dollar pro Monat - der Preis wird somit nahezu halbiert. Über die Abo-Kosten eines Disney+ mit Werbung und einer zeitgleich möglichen Preiserhöhung des klassischen Tarifs sprach der Konzern bisher nicht.