Hat Disney+ zu wenig abgebucht? Abo doch nur 69,99 Euro pro Jahr

Gestern vor zwei Jahren ist Disney+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Der Streaming-Dienst ist bei vielen aus den Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken. Das Jahresabo sollte dieser Tage teurer werden - wurde aber offenbar nicht. Absicht oder Versehen?

Jahresabo sollte eigentlich um 20 Euro teurer werden

Disney+ hat in allen Ländern, in denen man am Start ist, einen raketenartigen Aufstieg hingelegt. Der Streaming-Dienst des Mediengiganten bietet mittlerweile auch jede Menge erstklassiger Inhalte - und war bisher auch verhältnismäßig günstig zu haben. Denn das Jahresabo kostete gerade einmal 69,99 Euro, also knapp sechs Euro pro Monat. Grund für diesen anhaltend niedrigen Preis war der Umstand, dass Disney+ den Einführungspreis um ein Jahr verlängert hat.Dieses Jahr sollte der Preis für das Jahresabo aber für alle steigen, also auch die Kunden der ersten Stunde. Mitte Februar erhielten Abonnenten eine Mail mit folgendem Inhalt: "Falls du ein aktives Disney+ Abo hast, wird dein Disney+ Abo am nächsten Abrechnungsdatum automatisch zum neuen Jahrespreis von 89,90 Euro in Rechnung gestellt." Das bedeutet also eine Erhöhung von 20 Euro.Gestern ist die neue Jahreszahlung auch fällig geworden, doch viele Nutzer berichten, dass sie trotz Ankündigung den alten Preis von nur 69,99 Euro an Disney überwiesen haben bzw. der Medienkonzern diesen Betrag eingezogen hat (via Caschy ). Auch wir können bestätigen, dass lediglich 69,99 Euro abgebucht worden sind. Dabei spielt die Zahlungsmethode offenbar keine Rolle, entsprechende Berichte gibt es sowohl von Kreditkarten- auch als PayPal-Kunden.Derzeit ist nicht klar, ob das ein unverhofftes Oster-Geschenk von Disney ist oder ob es sich hier einen Buchhaltungs- bzw. technischen Fehler handelt. Es ist aber durchaus anzunehmen, dass letzteres der Fall ist und der Streaming-Dienst sich die 20 Euro noch holt.Seid ihr mit eurem Mobilfunktarif oder dem Festnetzanschluss bei der Telekom? Dann habt ihr die Möglichkeit, euch Disney+ zwölf Monate lang für nur fünf Euro im Monat , also insgesamt 60 Euro im ersten Jahr, zu sichern. Nach den ersten zwölf Monaten steigt der Preis zwar auf sieben Euro monatlich, allerdings ist das immer noch günstiger als bei Disney selbst, wo 8,99 Euro verlangt wird.