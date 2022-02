Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im März 2022

Mit mehr als 70 Filmen und Serien kann sich das Programm von Amazon Prime Video im März 2022 wirklich sehen lassen. Zu den Highlights zählen Star Trek: Picard, Upload, Deep Water und zeitexklusive Neustarts von Lost, Fargo und Co. Wir versorgen euch mit einem Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im März 2022

The Flash S7 ab 1. März

Feuerwehrmann Sam! S11-S12 ab 1. März

The L Word S1-S6 ab 3. März

Star Trek: Picard S2 ab 04. März

Lost S1-S6 ab 7. März

Four Weddings And A Funeral S1 ab 9. März

Upload S2 ab 11. März

Fargo S1-S4 ab 14. März

Lizzo's Watch out for The Big Grrrls ab 25. März

Amazon Prime Video: Neue Filme im März 2022

Justice League ab 1. März

The Trip - Ein mörderisches Wochenende ab 1. März

The Wedding Party: Was ist schon Liebe? ab 1. März

Never Back Down 2: The Beatdown ab 1. März

Nomis ab 2. März

Honig im Kopf ab 3. März

Wickie Und die Starken Männer: Das Magische Schwert ab 3. März

Men At Work: Miami ab 4. März

Die Monster Academy ab 4. März

Compulsion - Abgründe der menschlichen Seele ab 4. März

Richard Jewell ab 5. März

The King Of Staten Island ab 5. März

Geostorm ab 6. März

The Mule ab 6. März

Jason Bourne ab 7. März

Die Bourne Identität ab 7. März

Die Bourne Verschwörung ab 7. März

Das Bourne Ultimatum ab 7. März

Das Bourne Vermächtnis ab 7. März

The Witch Next Door ab 8. März

Ip Man 4: The Finale ab 10. März

Love, Rosie - Für Immer vielleicht ab 10. März

Dunkirk ab 11. März

Hugo ab 11. März

Pig ab 11. März

Die Boonies - Eine Bärenstarke Zeitreise ab 11. März

Game Night ab 12. März

Pain & Gain ab 12. März

Harriet - Der Weg in die Freiheit ab 12. März

Narziss Und Goldmund ab 13. März

Man lernt nie aus ab 13. März

Jagd auf Roter Oktober ab 13. März

The LEGO Movie 2 ab 13. März

Stockholm Story: Die Geliebte Geisel ab 15. März

Der Anschlag ab 15. März

Waves ab 16. März

Sully ab 17. März

Requiem For A Dream ab 17. März

Vincent will Meer ab 18. März

Deep Water ab 18. März

Lockdown mit Hindernissen ab 19. März

Zone 414 - City of Robots ab 19. März

Hot Dog ab 19. März

Die Mumie ab 20. März

The Last Samurai ab 21. März

Speed Racer ab 21. März

Storche - Abenteuer Im Anflug ab 21. März

Burn - Hell of a Night ab 22. März

Quick - Die Erschaffung eines Serienkillers ab 22. März

The Nightingale ab 23. März

Shoot 'em up ab 25. März

Madagascar ab 23. März

Nix wie weg - Vom Planeten Erde ab 26. März

The Green Knight ab 26. März

The Way Back ab 26. März

Dirty Grandpa ab 29. März

The 12th Man ab 29. März

Bruder vor Luder ab 29. März

Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben ab 30 März

Suicide Squad ab 31. März

Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub ab 31. März

Im März kommen vor allem Sci-Fi-Fans bei Amazon Prime Video auf ihre Kosten, denn der Online-Händler startet sowohl mit der zweiten Staffel von Star Trek: Picard, als auch mit neuen Folgen von Upload. Zu den Film-Highlights aus eigener Produktion gehört zudem der Erotik-Thriller Deep Water mit Ben Affleck und Ana de Armas. Weiterhin konnte sich Amazon eine Vielzahl an Blockbustern zeitexklusiv sichern, die bekanntlich in einem gewissen Rhythmus von einem Streaming-Dienst zum nächsten wandern.So dürfen sich Prime-Mitglieder in den nächsten Wochen unter anderem auf sechs Staffeln von Lost und die siebte Staffel von The Flash freuen. Außerdem sieht man vier Staffeln von Fargo und kann sich mit The L Word einem Serienmarathon widmen. Zu den namhaften Lizenztiteln gehören auch fünf Teile der Jason Bourne-Reihe, Dunkirk, Pain & Gain, Geostorm, Sully, Die Mumie und The Last Samurai. Ebenso sind Suicide Squad und Justice League im März 2022 bei Amazon zu sehen.