Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im März 2022

Nach einem kurzen Februar schöpft Disney+ im März aus den Vollen und präsentiert sich mit mehr als 60 Neustarts. Unter den Film- und Serien-Highlights befinden sich Blockbuster wie Deadpool 2, West Side Story, Ice Age und Marvel's Moon Knight. Wir liefern euch einen Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im März 2022

Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 4 ab 9. März

Embrace the Panda: Making Turning Red ab 11. März

Rot ab 11. März

Tierbabys in Afrika - Staffel 1 ab 16. März

More than Robots ab 18. März

Deadpool 2 ab 18. März

Im Dutzend noch billiger ab 18. März

Parallel Worlds ab 23. März

The Eyes of Tammy Faye ab 23. März

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus ab 25. März

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U ab 25. März

Ice Age - Die Abenteuer von Buck Wild ab 25. März

Fernab des Gesetzes - Staffel 3 ab 30. März

Moon Knight ab 30. März

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im März 2022

West Side Story ab 2. März

The Good Fight - Staffel 1-4 ab 2. März

A Million Little Things - Staffel 1-3 ab 2. März

The Good Fight - Staffel 5 ab 2. März

Darjeeling Limited ab 4. März

Jede Sekunde zählt - The Guardian ab 4. März

Heidi ab 4. März

Die kleine Hexe ab 4. März

Tschick ab 4. März

What a Man ab 4. März

When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel ab 4. März

This Is Us: Das ist Leben - Staffel 1-5 ab 9. März

The Great North - Staffel 2 ab 9. März

Antidisturbios - Bereitschaftspolizei - Staffel 1 ab 9. März

Haus über Kopf ab 11. März

Der Club der toten Dichter ab 11. März

Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen ab 11. März

Dame, König, Ass, Spion ab 11. März

True Lies - Wahre Lügen ab 11. März

Vatertage - Opa über Nacht ab 11. März

Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte - Staffel 18 ab 14. März

Seattle Firefighters - Die jungen Helden - Staffel 5 ab 14. März

Nightmare Alley ab 16. März

The Returned - Staffel 1&2 ab 16. März

Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka ab 18. März

Willkommen bei den Sch'tis ab 18. März

Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin ab 18. März

Gegen die Wand ab 18. März

Kinsey - Die Wahrheit über Sex ab 18. März

Strange Magic ab 18. März

No Exit ab 18. März

Unter der Sonne der Toskana ab 18. März

Danger Decoded - Staffel 1 ab 23. März

Es war nicht meine Schuld - Staffel 1 ab 23. März

Die fabelhafte Welt der Amélie ab 25. März

Boy 7 ab 25. März

Bride Wars - Beste Feindinnen ab 25. März

Zwei Asse trumpfen auf ab 25. März

Early Man - Steinzeit bereit ab 25. März

Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger ab 25. März

The Help ab 25. März

Zwei außer Rand und Band ab 25. März

I Heart Huckabees ab 25. März

Zwei bärenstarke Typen ab 25. März

Vier Fäuste gegen Rio ab 25. März

Shaun das Schaf - Der Film ab 25. März

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 3-6 ab 30. März

Für Science-Fiction-Fans steht bei Disney+ im März vor allem die neue Marvel-Serie Moon Knight im Mittelpunkt. Zu sehen sind Oscar Isaac (u.a. Star Wars) als Anti-Held Moon Knight, Gaspard Ulliel als Midnight Man und Ethan Hawke. Abseits davon stellt der Micky Maus-Konzern die Musical-Adaption von West Side Story mit Ansel Elgort und Rachel Zegler in den Mittelpunkt, zeigt exklusiv die fünfte Staffel von The Good Fight im Star-Kanal und hat für das jüngere Publikum unter anderem den Pixar-Streifen "Rot" und den jüngsten Ice Age-Film "Die Abenteuer von Buck Wild" im Gepäck.Weiterhin sehen Abonnenten von Disney+ den Thriller No Exit, die dritte Staffel von A Million Little Things und das Drama The Eyes of Tammy Faye mit Jessica Chastain und Andrew Garfield teilweise exklusiv. Ebenso werden eine Dokumentation über die Popsängerin Olivia Rodrigo und diverse Lizenztitel in den Disney+-Katalog aufgenommen. Zu letzteren gehören zum Beispiel weitere Folgen von Grey's Anatomy, Seattle Firefighters, This is Us und Filme wie Deadpool 2 (Marvel), Sweet Home Alabama, Der Club der toten Dichter, Die fabelhafte Welt der Amélie und Vier Fäuste gegen Rio.