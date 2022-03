Wartungsupdate: AVM behebt Probleme mit LTE- und 5G-FritzBoxen

AVM startet für verschiedenen FritzBoxen Wartungsupdates mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Die FritzBox 6850 5G bekommt ab sofort FritzOS 7.30, die FritzBox 6840 LTE erhält FritzOS 6.87. Wir haben die wichtigsten Details zu den Inhalten.

AVM hat für die neue FritzBox 6850 5G ein Firmwareupdate veröffentlicht. Die Änderungen halten sich in Grenzen - AVM hat laut eigenen Angaben lediglich einen Fehler behoben, der unter Umständen dazu führen konnte, dass SIM-Karten neueren Typs des Anbieters Sunrise/Schweiz nicht mehr erkannt werden. Das sollte nun wieder funktionieren. Die neue Version FritzOS 7.30 wird dennoch allen Nutzern empfohlen, da AVM mit jedem Update auch sicherheitsrelevante Änderungen veröffentlicht. Alle Informationen zu dem Update sowie Tipps für die Aktualisierung findet man auf der Downloadseite des Unternehmens Das zweite Update ist für Nutzer der bereits in die Jahre gekommenen FritzBox 6840 LTE erschienen. Die neue Version ist ebenfalls ein Wartungsupdate. Neue Funktionen gibt es damit also nicht, dafür einige Verbesserungen, die den Alltag erleichtern sollen. So wurde die sogenannte Fragattack-Sicherheitslücke geschlossen, sowie eine Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen. Wir haben die kompletten Veröffentlichungs-Notizen am Ende des Beitrags mit angefügt.Alle Informationen zu diesem Update für die FritzBox 6840 LTE gibt es auf der Support-Seite von AVM. Dort gibt es auch weiterführende Hinweise zu dem Update, sowie Tipps für die Durchführung der Aktualisierung.Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support. Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.