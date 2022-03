Nvidia hat seine neue GPU-Architektur Hopper offiziell vorgestellt

Der Grafikprozessor-Hersteller Nvidia hat so manche Gerüchte der letzten Zeit bestätigt und eine neue GPU-Architektur namens Hopper vorgestellt. Und mit dem neuen H100-Chip kommt auch direkt eine erste Umsetzung des Designs auf den Markt.

Bei der Namensgebung bezieht sich Nvidia auf Grace Hopper. Die Informatik-Pionierin hatte unter anderem in den 1950er Jahren wichtige Grundlagen für die moderne Programmier-Arbeit gelegt und den ersten Compiler geschaffen. Dieser Bezug deutet bereits an, dass sich die neue Hopper-Architektur letztlich weniger an Gamer und andere Anwender mit hohen Grafikansprüchen richten wird.Vielmehr handelt es sich hier um den Nachfolger der Ampere-Designs. Hopper soll vor allem jene Algorithmen deutlich beschleunigen, die im Big-Data-Bereich zum Einsatz kommen - also bei der Analyse großer Datenmengen, wie es beispielsweise beim Training von KI-Algorithmen der Fall ist - was sich in den letzten Jahren zur Hauptaufgabe starker Rechensysteme entwickelt hat.Mit dem H100 werden Betreiber von Rechenzentren die neue Architektur auch direkt einsetzen können. Der Chip setzt sich aus 80 Milliarden Transistoren zusammen. Mit einer TDP von 700 Watt ist er auch nicht gerade ein Bauteil, das durch Zurückhaltung glänzen wird. Darüber, wie stark die Leistung gegenüber Ampere wachsen wird, gibt es allerdings noch keine unabhängigen Messungen. Nvidia gibt aber für ein System mit acht solchen GPUs eine Leistung von 32 Petaflops an.Nvidia selbst gab allerdings bereits einige Spezifikationen bekannt. So wird der Chip von TSMC im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt. Es handelt sich außerdem um die erste Nvidia-GPU, die Unterstützung von PCI-Express 5.0 sowie HBM3 mitbringt. Das bringt die Speicherbandbreite auf immerhin 3 Terabyte pro Sekunde - oder wie Nvidia es ausdrückt: 20 dieser Chips würden den globalen Internet-Traffic durchleiten können.