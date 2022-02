Ring Fit: So wird man bei der Nintendo Switch-Nutzung zum Sportler

Verschiedene Spiel-Modi

Vorteile

Wunderschönes Spieldesign

Positive Grundstimmung der Trainingsprogramme

Training sehr individuell programmierbar

Erstaunlich viel Kraftaufwand möglich

Für jedes Fitness-Level geeignet

Regelmäßige Pulsmessung

Langer Abenteuermodus

Wahlmöglichkeit zwischen männlicher und weiblicher Trainingsstimme

Neutral

Nicht downloadbar im eShop

Nachteile

Kein Multiplayer Modus

Für die Kategorie Sport gibt es etliche Ansätze bei Spielekonsolen. Eins der spannendsten Konzepte seit Wii Sports dürfte sicherlich Ring Fit sein. In der für ein Switch-Spiel durchaus großen Verpackung befindet sich der namensgebende Ring sowie ein Beingurt. Beide Zubehörteile werden mit jeweils einem Joy-Con bestückt. Dass man sich beim Hersteller bei der Wahl der Materialien Gedanken gemacht hat, merkt man spätestens, wenn man eine Weile mit Ring Fit trainiert hat: Auch nach einigen Wochen des Trainings sind Ring und Beingurt noch in gutem Zustand. Das Ring Fit-Set enthält einen Datenträger, der zum Spielen benötigt wird. Ist dieser eingesteckt, kann es losgehen: Das Spiel führt im Abenteuermodus durch die Einrichtung des Profils und bringt die Story von Ring Fit näher. Die Geschichte im Abenteuermodus bietet mit 23 Kapiteln Spielspaß für einige Workouts. Begleitet wird man bei den Übungen von einem gesichtslosen Vorturner namens Flexi.Ring Fit begleitet den Nutzer in jedem Schritt des Trainings, also auch beim Aufwärmen und nach dem eigentlichen Workout. Vor dem Training ist es möglich, sich mit Flexi zusammen zu strecken. Eine Einheit Stretching kann dabei helfen, den Körper hochzufahren und Sportverletzungen zu verhindern. Die Übungen werden generell jeweils gut erklärt und vorgemacht. Zeitdruck, der zu Fehlstellungen führen kann, gibt es zu keinem Zeitpunkt. Mit Hilfe der Sensoren in den Joycons gibt sich Ring Fit große Mühe, die richtige Körperstellung beim Spieler zu kontrollieren. Im Fluss der Aufgaben von Ring Fit gerät der Sport in den Hintergrund. Dass man etwas geleistet hat, merkt man aber spätestens an den verschwitzten Klamotten. Der Trainingseffekt von Ring Fit sollte nicht unterschätzt werden: Auch wenn man nur mit einem Ring und Beingurt trainiert, können die Disziplinen durchaus fordernd sein. Nicht jeder Sportler führt nach dem Training von sich aus einen Cooldown durch. Ring Fit legt allerdings großen Wert darauf, dass man das Training mit einem solchen beendet. Erst dann ist eine Trainingseinheit wirklich abgeschlossen. Die Programmierer haben an dieser Stelle sehr gute Arbeit geleistet: Der Workout kommt einem wie ein Spiel und eben nicht wie eine sportliche Betätigung vor. Gleichzeitig steigt die Lust am Kräftemessen mit dem Ring, dem Vergleichen mit Freunden und der eigenen körperlichen Aktivität.Eine weitere Trainingsmöglichkeit bietet sich im Spielmodus "Multitask". Hierbei kann man weiter auf der Couch verweilen und nur mit dem Ring trainieren. Täglich kann man sich so einen Bonus von bis zu 500 Wiederholungen sichern. Erfahrungsgemäß bedarf es einer Folge Disenchantment mit etwa 24 Minuten, um den vollen Bonus einzusammeln. Auf diese Weise kann man einen Serienabend in einen Workout verwandeln.Ein wenig Fitnessstudio-Stimmung kommt im Modus " Rhythmus Fit " auf. Das erst 2020 erschienene Update fügt einen weiteren Trainingsraum hinzu, der wie ein kleiner Party-Fitness-Raum gestaltet ist. In diesem Modus fliegen dem Spieler Trainingsaufgaben entgegen, die man, ähnlich wie es bei Guitar Hero mit Tönen und der Gitarre der Fall war, treffsicher mit dem Ring ausführen muss. Was kompliziert klingt, erweist sich in der Praxis als sehr spaßig und gut umgesetzt. Auch in diesem Modus lässt sich der Schwierigkeitsgrad einstellen und so das Training intensiver oder leichter gestalten. Der Beat im Hintergrund treibt den Nutzer an, weiterzumachen. Gleichzeitig lädt die überschaubare Dauer der Einheiten zu Wiederholungen ein.Ring Fit macht Lust auf mehr: Das Prinzip ließe sich problemlos auf andere Geschichten übertragen. Statt gegen Drako wäre ein Kampf gegen Stormtrooper und schließlich Darth Vader denkbar. Aber auch andere bekannte Spiele könnten die Mechanik von Ring Fit problemlos übernehmen, wie zum Beispiel Endless Runner à la Minton Rush. Die Möglichkeiten wären somit vielfältig. Bisher muss man aber mit dem normalen Abenteuermodus von Ring Fit auskommen, was keinesfalls eine schlechte Option darstellt. Ring Fit ist ein sehr beliebtes Spiel und war selbst im Januar 2022 noch oft vergriffen. Wenn Ring Fit nicht gerade ausverkauft ist, bewegt sich der Spielpreis im 70-Euro-Bereich. Schnäppchen sind aber von Zeit zu Zeit möglich.