Disney+, Prime Video & Netflix: Alle Highlights der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche insgesamt 25 Neustarts an. Zu den namhaften Filmen und Serien gehören Vikings: Valhalla, Rick and Morty, Shameless und The Walking Dead. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 8

Cat Burglar ab 22. Februar

Vikings: Valhalla ab 25. Februar

Merlí. Sapere Aude ab 25. Februar

Wieder 15 ab 25. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 8

Diener der Dunkelheit ab 21. Februar 2022

Dieses Bescheuerte Herz ab 22. Februar 2022

Das Mädchen deiner Träume ab 24. Februar 2022

Shameless - Staffel 11 ab 24. Februar 2022

Venom ab 24. Februar 2022

2067 ab 26. Februar 2022

The Corrupted ab 28. Februar 2022

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 8

The Walking Dead - Staffel 11B ab 21. Februar

Besos al aire: Küssen verboten - Staffel 1 ab 23. Februar

Die Prouds: Lauter und trauter ab 23. Februar

The French Dispatch ab 23. Februar

The King's Man - The Beginning ab 23. Februar

Der fantastische Mr. Fox ab 25. Februar

In der Woche vom 21. bis 27. Februar können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf die Premiere von Vikings: Valhalla freuen, dem Spin-Off des bekannten Wikinger-Dramas Vikings. Außerdem wird die fünfte Staffel von Rick and Morty neben der Komödie A Madea Homecoming und dem interaktiven Zeichentrickfilm Cat Burglar ins Programm aufgenommen. Amazon Prime Video hingegen lockt seine Mitglieder mit Filmen wie Venom, dem Krimi Diener der Dunkelheit und der elften Staffel von Shameless vor die Mattscheibe.Fans von The Walking Dead kommen bei Disney+ auf ihre Kosten. Der Streaming-Dienst strahlt ab sofort den zweiten Teil der elften Staffel des langlebigen Zombie-Survival-Dramas aus. Außerdem sehen Abonnenten des Micky Maus-Konzerns The French Dispatch und das Prequel der Kingsman-Filmreihe "The King's Man: The Beginning". Zu guter Letzt zeigt man Wes Andersons Stop-Motion-Animationsfilm Der fantastische Mr. Fox aus dem Jahr 2009. Im Originalton sind hier Stars wie Meryl Streep, George Clooney, Bill Murray und Owen Wilson zu hören.