Disney+, Netflix & Prime Video: Alle Highlights der Woche im Überblick

Für diese Woche kündigen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ 35 Neustarts an. Zu den interessantesten Filmen und Serien gehören neue Folgen von Space Force und Mrs. Maisel sowie Neuauflagen von Klassikern wie das Texas Chainsaw Massacre.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 7

Treue ab 14. Februar

Fishbowl Wives ab 14. Februar

Ridley Jones: Staffel 3 ab 15. Februar

Secrets of Summer ab 16. Februar

Swap Shop: Staffel 2 ab 16. Februar

Der junge Wallander: Im Schatten des Todes ab 17. Februar

Keeping Up with the Kardashians: Season 9 ab 17. Februar

Keeping Up with the Kardashians: Season 10 ab 17. Februar

Erax ab 17. Februar

Heart Shot ab 17. Februar

Mo Gilligan: There's Mo to Life ab 17. Februar

Vergib uns unsere Schuld ab 17. Februar

Fistful of Vengeance ab 17. Februar

Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars ab 18. Februar

Absturz: Der Fall gegen Boeing ab 18. Februar

Texas Chainsaw Massacre ab 18. Februar

The Cuphead Show! ab 18. Februar

Space Force: Staffel 2 ab 18. Februar

Töte mich nicht ab 20. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 7

Mein fast perfekter Valentinstag ab 14. Februar 2022

Hot Summer Nights ab 14. Februar 2022

Liebe ist... ab 15. Februar 2022

True History of the Kelly Gang ab 16. Februar 2022

American Pie : Das Klassentreffen ab 16. Februar 2022

Ophelia ab 17. Februar 2022

The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 4 ab 18. Februar 2022

The 800 ab 20. Februar 2022

Arahan ab 20. Februar 2022

Queenpins ab 20. Februar 2022

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 7

Marvel Studios: Das Making-Of zu Eternals ab 16. Februar

Dave - Staffel 2 ab 16. Februar

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 1-3 ab 16. Februar

StreetDance: Folge deinem Traum! ab 18. Februar

X-Men Origins: Wolverine ab 18. Februar

Ein wunderbarer Winter mit Micky Maus ab 18. Februar

Im Zeitraum zwischen dem 14. und 20. Februar 2022 zeigt sich Netflix mit der größten Auswahl an neuen Filmen und Serien. Aus der Masse stechen unter anderem die zweite Staffel von Space Force und die Neuauflage des Horror-Streifens Texas Chainsaw Massacre heraus. Außerdem sieht man mit The Cuphead Show eine ulkige Animationsserie zum gleichnamigen Computerspiel des kanadischen Entwicklerstudios StudioMDHR. Außerdem nimmt Netflix weitere Folgen von Keeping Up with the Kardashians auf und zeigt ein neues Comedy Special mit Mo Gilligan. Amazon Prime Video überzeugt junge Nostalgiker mit American Pie-Filmen, wobei das Highlight der Woche die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel darstellt. Jeweils zwei neue Folgen der Emmy- und Golden Globe-prämierten Serie werden ab dem 18. Februar jede Woche ausgestrahlt. Disney+ hingegen hält sich im Februar weiterhin bedeckt. Nur sechs Neustarts verzeichnet man in dieser Woche, darunter das Making-Of von Marvel's Eternals und X-Men Origins: Wolverine. Hinzu kommen die zweite Staffel von Dave und drei Staffeln von NYPD Blue im so genannten Star-Channel.