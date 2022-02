Surface Book 3: Neue Firmware kann das Gerät "bricken", SSD schuld

Das Surface Book 3 ist eines der Top-Geräte von Microsoft und kostet auch ein wenig. Da will man nicht, dass etwas schiefgeht und man das Notebook nicht mehr nutzen kann. Doch nun gibt es Berichte, dass genau das passiert. Schuld soll ein fehlerhaftes Firmware-Update sein.

Hynix-SSD offenbar "schuld"

Wer ein Surface Book 3 besitzt, der wird das Gerät zweifellos schätzen, denn das Notebook mit seinem abnehmbaren Display hat in der Presse viel Lob abbekommen. Doch wer nicht darauf verzichten will, der sollte aktuell von einem Update der Firmware absehen - zumindest in speziellen Hardware-Fällen.Denn wie Born City unter Berufung auf Nutzerberichte schreibt, kommt es bei der Kombination bestimmter Firmware zu schwerwiegenden Problemen, genauer gesagt zu Totalausfällen der Hardware. Genauer gesagt fährt das Surface Book 3 nicht mehr hoch, auch Laufwerke werden offenbar nicht länger erkannt.Die Probleme bestehen seit bereits Anfang des Monats, genauer gesagt seit rund zwei Wochen. Offenbar sind nicht alle Geräte betroffen, es handelt sich aber wohl auch nicht um Einzelfälle. Denn es gibt dazu gleich mehrere Threads im Microsoft-eigenen Support , auch AskWoody warnt seit einigen Tagen vor der Installation der entsprechenden Updates.Genauer gesagt ist es die Kombination der Updates mit den Nummern 13.101.140.0 und 13.0.1889.2. Der Übeltäter scheint, so Dr. Windows , eine SSD von Hynix zu sein. Wer ein Surface Book 3 besitzt, in dem ein Speicher von Toshiba oder Samsung zum Einsatz kommt, sollte sich keine Sorgen machen.Zu erkennen ist ein solcher kapitaler Absturz an der Windows-Fehlermeldung mit der Nummer 0x80300024, in diesem Fall findet das Geräte keine Partitionen mehr. Aktuell gibt es auch keinen Weg, ein betroffenes Surface Book 3 zu reanimieren, Microsoft bot einigen Betroffenen eine kostenpflichtige Reparatur an, da die Garantie bereits abgelaufen ist.