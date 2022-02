Chipmangel lässt Zahl der PKW-Neuzulassungen weiter einbrechen

Was alles Gerede um die Notwendigkeit einer anderen Verkehrspolitik nicht schaffte, wird nun von der Mangelwirtschaft auf dem Weltmarkt erreicht: Die Zahl der Auto-Neuzulassungen ist im vergangenen Monat deutlich gesunken.

Sehr unterschiedliche Entwicklungen

683.000 Neuwagen wurden im Januar in Europa neu zugelassen. Das geht aus aktuellen Daten des Branchenverbandes Acea hervor. Die Branche verbuchte bereits im letzten Jahr ein Rekordtief, das damals von den Folgen der Corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen verursacht wurde. Im direkten Vergleich gingen die Zahlen nun noch einmal um 6 Prozent zurück.Nach Angaben der Industrie wird dies vor allem davon verursacht, dass schlicht nicht genug Autos gebaut werden können. Denn insbesondere von Seiten der Zulieferer aus der Halbleiter-Branche können nicht genug Komponenten geliefert werden. Das führte im letzten Jahr bereits dazu, dass nahezu alle Autokonzerne ganze Werke vorübergehend stilllegen mussten.An der Nachfrage liegt es nicht - die Auftragsbücher sind weiterhin voll. Und in einigen Ländern gibt es durchaus nennenswerte Zuwächse. In der Slovakai und in Rumänien kletterte die Zahl der Neuzulassungen im Jahresvergleich um 72,6 bzw. 55,5 Prozent. Auch in Polen ging es um 10,2 Prozent nach oben. Hier könnte es durchaus eine Rolle spielen, dass sich aufgrund der geringeren Kaufkraft in den Märkten häufig Modelle absetzen lassen, die mit etwas weniger Elektronik auskommen.Und auch in Deutschland wurde aber ein Zuwachs um 8 Prozent verzeichnet. Das könnte daran liegen, das insbesondere die hier ansässigen großen Marken ihren Heimatmarkt mit einer gewissen Priorität versorgen. In Italien und Frankreich ging es hingegen um 19,7 und 18,6 Prozent nach unten. Konkrete Analysen dazu, wie die teils sehr unterschiedlichen Entwicklungen zustandekommen, machte die Industrie allerdings nicht öffentlich.