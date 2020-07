Disk Drill - Datenretter mit Schutzfunktion

Datenretter

Schutz vor Datenverlust

Mit dem in der Basisversion kostenlosen Disk Drill 4.0.528 stellen Sie versehentlich gelöschte Dateien wieder her, ganz egal, ob diese sich auf einer internen Festplatte, einem USB-Stick oder Media Player befunden hatten. Der sogenannte "Recovery Vault" schützt den PC außerdem vor zukünftigem Datenverlust.Unter Mac-Nutzern ist das Daten­wieder­her­stel­lungs-Tool Disk Drill schon länger bekannt. Seit einer Weile können aber auch Windows-Nutzer die leistungsstarke Rettungssoftware für Ihre Daten verwenden.Disk Drill ist in der Lage, verlorene Daten von nahezu jedem an den PC angeschlossenen Datenträger wiederherzustellen, also SSD, Festplatten, USB-Speichermedien, SD-Karten, iPods und mehr. Dabei spielt es auch fast keine Rolle, welches Dateisystem zum Einsatz kommt, denn DiskDrill kann mit FAT, exFAT, NTFS, HFS+ sowie Linux EXT2/3/4 umgehen. Selbst verlorene oder formatierte Partitionen können von dem Tool gefunden und wieder eingebunden werden.Für die Datenrettung stehen verschiedene Wiederherstellungsalgorithmen bereit, die entweder einzeln ausgewählt oder automatisch hintereinander durchgeführt werden können. Während der "Quick Scan" schnelle Ergebnisse liefert, dauert der "Deep Scan" deutlich länger, dafür ist er jedoch umso gründlicher.Nach der Analyse einer Festplatte oder Partition zeigt Disk Drill alle gefundenen Dateien übersichtlich an und erlaubt auch die gezielte Suche nach Dateinamen oder bestimmten Dateitypen sowie das Filtern nach Größe und Alter. Eine Vorschaufunktion ist ebenfalls vorhanden. Dateien können anschließend wiederhergestellt werden, wobei jedoch unbedingt ein anderer Datenträger gewählt werden sollte. Der Scan kann jederzeit gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt neu geladen werden.Disk Drill enthält außerdem eine praktische Funktion, die zukünftigen Datenverlust verhindern soll. Dieser "Wiederherstellungs-Vault" merkt sich vom Nutzer gelöschte Dateien und sorgt dafür, dass diese auf jeden Fall wiederhergestellt werden können. Laut Entwickler wird hierzu nur wenig zusätzlicher Festplattenplatz benötigt. Die Funktion muss durch einen Klick auf "Datenschutz" in der Programmoberfläche jedoch für jedes Laufwerk einzeln aktiviert werden.Sollten sich verschwundene Dateien mit Disk Drill nicht retten lassen, bieten sich weitere Wiederherstellungsprogramme wie Recuva oder PC Inspector File Recovery für einen weiteren Versuch an.In der kostenlosen Version lassen sich mit Disk Drill lediglich bis zu 500 MB Daten wiederherstellen lassen. Sollen größere Datenmengen gerattet werden, ist der Kauf der kostenpflichtigen Pro-Version erforderlich.