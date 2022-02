So lange gibt es Android-Updates bei Samsung, Xiaomi, Vivo & Co.

Wie lange bekommt das neue Smartphone Updates? Wenn man viele Euro in die Hardware investiert, dann ist die Update-Politik des Herstellers ein wichtiger Aspekt. In diesem Überblick wird geklärt, wie Google, Samsung, Xiaomi und Co. ihre Android-Aktualisierungen handhaben.

Inhalt dieses Artikels:

So viele Android- und Sicherheitsupdates verspricht Google

Die Softwarepflege gehört zu den wichtigsten Kriterien für die Kaufentscheidung eines Android-Smartphones . Gleichzeitig sind viele Hersteller bei der Kommunikation der Update-Politik so zurückhaltend wie bei kaum einem anderen Aspekt ihrer Smartphones. Ihr wollt wissen, ob Euer Smartphone Android 11, Android 12 oder Android 13 erhalten wird? Na dann Prost Mahlzeit.Mit Ausnahme von Google, Samsung oder OnePlus machen nur wenige Hersteller feste Zusagen über die Anzahl der Android-Versionen und den Zeitraum der garantierten Sicherheitsupdates. Allzu oft müssen wir uns mit einem vagen, informellen Versprechen begnügen oder sogar "raten", wie viele Updates ein Smartphone erhalten wird, etwa basierend auf den Vorgängermodellen (Hallo Xiaomi!).Wir haben die Hersteller daher gebeten, uns für jede Serie ihres aktuellen Lineups mitzuteilen, wie viele Android-Versionen und Sicherheitspatches die betreffenden Modelle erhalten werden. Viele Hersteller haben uns bis zur Veröffentlichung dieses Artikels geantwortet, einige noch nicht. Sollten wir hier noch Antworten erhalten, werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren.Mit der Veröffentlichung des Pixel 6 verlängerte Google den Zeitraum für Sicherheitsupdates auf fünf Jahre, gerechnet ab dem Veröffentlichungsdatum des Gerätes in den USA.Google sticht dadurch aber nicht mehr alle Konkurrenten aus. Die Frage bezüglich einer klaren Update-Politik stellt sich hier aber dennoch nicht. Google kommuniziert ganz klar, wie lange und wie oft die Pixel-Smartphones aktualisiert werden. All diese Informationen findet Ihr auf der offiziellen Website des Unternehmens Pixel-Smartphones erhalten ab Marktstart von Google derzeit mindestens drei Android-Versionen und mindestens drei Jahre lang monatliche Sicherheitspatches. Nach Ablauf dieser drei Jahre erhalten die Smartphones noch 18 Monate lang Sicherheitspatches, auch wenn das besagte Modell nicht mehr im offiziellen Google Store erhältlich ist.