Tap to Pay: Apple macht beim Bezahlen das Kassenterminal überflüssig

Apple macht in Zukunft die klassischen Kassenterminals zum Bezahlen überflüssig. Wie der Konzern mitgeteilt hat, wird an einer Funktion namens Tap to Pay gearbeitet, mit der ein iPhone Zahlungen von einem anderen iPhone oder von einer Bankkarte mit NFC empfangen kann.

Zahlungsempfang ab dem iPhone XS möglich

Das dürfte vorrangig kleineren Unternehmen zugutekommen: Apple hat seine Pläne zur Einführung der neuen Tap to Pay-Funktion für das iPhone angekündigt, die das Gerät in ein kontaktloses Zahlungsterminal verwandelt. Nach Angaben des Unternehmens werden US-Händler noch in diesem Jahr in der Lage sein, Apple Pay und andere kontaktlose Zahlungen, einschließlich Google Pay, mit einem iPhone und einer iOS-App zu akzeptieren. Der US-Zahlungsdienstleister Stripe hat bereits angekündigt, als erste Zahlungsplattform bei Tap to Pay dabei zu sein.Wann genau die Funktion freigeben wird, ist nicht bekannt. Es wird aber gemunkelt, dass sie in der neuen iOS-Beta schon unterstützt wird , damit die Arbeiten an dem neuen Feature beginnen können. Die Funktion wird für ab dem iPhone XS und neuer zur Verfügung stehen.Sobald Tap to Pay auf dem iPhone offiziell startet, können Händler die Akzeptanz von kontaktlosen Zahlungen über eine unterstützende iOS-App freischalten. An der Kasse bittet der Händler den Kunden, sein iPhone oder seine Apple Watch in die Nähe des iPhones des Händlers zu halten, und die Zahlung wird dann sicher über die NFC-Technologie abgewickelt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren. Tap to Pay auf dem iPhone funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten zahlreicher Zahlungsnetzwerke, darunter American Express, Discover, Mastercard und Visa.Mit Tap to Pay werden alle Zahlungsdaten der Kunden geschützt sein, wie man das von Apple Pay kennt. Auch alle Transaktionen, die über die Funktion getätigt werden, sind verschlüsselt. Tap to Pay auf dem iPhone wird später in diesem Jahr auch in den Apple Stores in den USA eingeführt - über eine Ausweitung des Angebots außerhalb der USA wurde jedoch nicht nichts bekannt gegeben.