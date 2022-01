WhatsApp Desktop stärkt Sicherheit mit Zwei-Faktor-Authentifizierung

WhatsApp stellt die Sicherheit für seinen beliebten Messaging-Dienst weiter in den Fokus. Zukünftig wird das Meta-Unternehmen die Aktivierung und Verwaltung der Zwei-Faktor-Authentifizierung via PIN nicht nur mobil, sondern auch in den Web- und Desktop-Apps anbieten.

Seit geraumer Zeit können WhatsApp-Nutzer innerhalb der Google Android- und Apple iOS-Apps des Messengers die so genannte "Verifizierung in zwei Schritten" aktivieren, um ihren Account bei einem eventuellen SIM-Kartenverlust vor der erneuten Aktivierung durch Dritte zu schützen. Bisher sind die Einstellungen rund um den damit verbundenen sechsstelligen PIN-Codes allerdings nur über die Smartphone-Apps des Unternehmens möglich. In Zukunft soll sich das ändern.Wie die findigen Blogger von WABetaInfo berichten, planen die Entwickler eine Integration der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für die oft genutzten Web- und Desktop-Applikationen ihrer Chat-Software. Die Vorteile halten sich jedoch in Grenzen, da die Einstellungen abseits der Smartphone-Apps nur nützlich erscheinen, sollte man sein Smartphone verlieren, die PIN vergessen und gleichzeitig den Zugriff auf seine E-Mails verlieren. Ein Szenario, dass durch (hoffentlich) ebenfalls per 2FA abgesicherte Mailadressen nur selten eintreffen dürfte.Über die eigentliche Sicherheit der Verifizierung in zwei Schritten lässt sich streiten. Sie kommt lediglich beim Aktivieren eines neuen Smartphones oder in unregelmäßigen Abständen beim Entsperren der App zum Einsatz. Sollten Dritte Zugriff auf ein Smartphone erhalten und die 2FA-PIN wird beim Öffnen von WhatsApp in diesem Moment nicht abgefragt, kann ohne die Eingabe des Codes der Sicherheitsmechanismus deaktiviert sowie die PIN und Mailadresse geändert werden. Warum die aktuelle PIN nicht eingegeben werden muss, ist uns schleierhaft.