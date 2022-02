WhatsApp startet Dark Mode für die Windows 10- und 11-Beta

Für die Windows-Desktop-Version von WhatsApp gibt es jetzt eine neue Beta mit einer lang erwarteten Design-Änderung: Ab sofort gibt es eine klassischen Dark Mode für die App. Vermutlich startet diese Neuerung schon bald für alle Nutzer.

Beta-Programm von WhatsApp

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Das meldet das Online-Magazin XDA Developers . Die neueste Version der WhatsApp Beta (Build 2.2205.2.0) erhält nun einen eleganten dunklen Modus für Windows. Dazu gehören ein dunkles Theme für die Einstellungsseite, der Dark Mode für die Titelleiste, der dunkle Hintergrund für die einzelnen Chatfenster und einiges mehr. Die Anpassungen sind durchgehend in der App umgesetzt worden.Das Update ist derzeit nicht als Neuerung im Microsoft Store gelistet . Es steht aber laut XDA Developers bereits für die Beta-Tester zur Verfügung. Teilnehmer am Betatest können den dunklen Modus demnach einfach über die Einstellungen aktivieren. Man kann dabei zwischen verschiedenen Option wählen - Hell, Dunkel oder Systemstandard. Bei Systemstandard passt sich die App jeweils an - das ist auch die vorausgewählte Option. Wer stattdessen immer das dunkle oder immer das helle Theme nutzen möchte, kann das in den Einstellungen ab sofort auch auswählen.Die WhatsApp Beta-Versionen ermöglichen es Nutzern, experimentelle und zukünftige WhatsApp-Funktionen zu testen. Das heißt allerdings nicht immer, das die experimentellen Funktionen auch in die stabilen App-Versionen überführt werden. Beim Dark Mode darf man aber davon ausgehen, dass diese Neuerung zeitnah in die stabile Version für die WhatsApp für Windows Desktop-App übernommen wird und das Feature für alle Nutzer freigegeben wird. Die App hatte schon vor einigen Wochen ein großes Update erhalten.Damals hatte der Mutterkonzern Meta Design-Änderungen gestartet . Die App erhielt neue Design-Elemente auf WinUI 2.6+-Basis, um einen einheitlichen Look für Nutzer von Windows 11 zu schaffen.