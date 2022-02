Microsoft Teams: Neues Update bringt eine Kompaktansicht für Chats

Microsoft gewährt einen weiteren Ausblick auf neue Teams-Funktionen. Mit dem "Compact Mode" planen die Redmonder im Laufe des Monats die Verteilung einer neuen Chat-Ansicht, die sich von Sprechblasen verabschiedet und so bis zu 50 Prozent mehr Nachrichten anzeigen kann.

Kompaktansicht vorerst nur für Direktnachrichten im Chat-Tab

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Im Konkurrenzkampf mit Slack, Discord und Co. können sich demnächst auch Microsoft Teams-Nutzer von den mehr oder weniger beliebten Sprechblasen trennen und als Alternative zum so genannten "Comfy"-Modus auf den neuen "Compact"-Modus wechseln. Als optionales Design soll dieser die Dichte der sichtbaren Inhalte in Chats erhöhen und es Nutzern bei gleicher Bildschirmgröße ermöglichen, deutlich mehr Nachrichten auf einen Blick zu erfassen.Wie die Redmonder im Microsoft 365 Admin Center (via OnMSFT ) bekanntgeben, wird die neue Kompaktansicht vorerst nur innerhalb der Chat-Funktion von Teams angeboten. Auf Gruppen bzw. Unternehmenskanäle abseits von Direktnachrichten sollen die Änderungen keinen Einfluss haben. In diesem wahrscheinlich meist häufiger genutzten Bereichen bleibt es somit bei der alten Sprechblasen-Ansicht. Ob das deutlich aufgeräumter wirkende Layout hier zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird, ist bisher nicht bekannt.Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass der "Compact Mode" für Microsoft Teams ab Mitte Februar ausgerollt werden soll. Bis zum Ende des Monats dürfte die neue Funktion flächendeckend für alle Teams-Nutzer angeboten werden. Im Beta-Kanal können die Anpassungen bereits jetzt ausprobiert werden. Die Umstellung auf die Kompaktansicht erfolgt dabei über die Einstellungen und den Menüpunkt "Allgemein". An dieser Stelle kann sowohl über das Design inklusive Dark Mode, also auch über die neue Chatdichte entschieden werden.