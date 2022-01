iOS 15.3 ist da: Wichtiges Sicherheits-Update mit Fehlerkorrekturen

Apple hat ein neues iPhone-Update veröffentlicht. Die neue iOS-Version 15.3 behebt eine Reihe von Problemen. Einzelheiten hat Apple allerdings bisher nicht verraten. Es handelt sich allerdings um eine sicherheitsrelevante Aktualisierung.

So bekommt man iOS 15.3

Release-Notes iOS 15.3 iOS 15.3 enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für das iPhone und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Jetzt aktualisieren

Es hatte sich schon abgezeichnet, dass Apple mit der Entwicklung von iOS 15.3 fertig ist - nun geht das Update raus an alle iPhone-Nutzer. Die neue iOS 15.3-Version mit der Buildnummer 19D50 bringt laut den Veröffentlichungs-Notizen ein paar Fehlerbehebungen sowie Sicherheits-Updates. Viele Änderungen sind es nicht. Zu sicherheitsrelevanten Änderungen liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 15 empfohlen.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 15.3 , watchOS 8.4, tvOS 15.3, HomePod 15.3, sowie MacOS 12.2 und 11.6.3 auf den Weg gebracht.