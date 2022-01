Tap-to-Pay: iPhones könnten nach iOS-Update als Kartenleser dienen

Um Zahlungen per Kreditkarte zu akzeptieren, benötigen Unternehmen normalerweise ein Kartenlesegerät. Zukünftig könnten aber auch iPhones zur Durchführung von Transaktionen verwendet werden. Apple dürfte ein solches Feature bald in sein mobiles Betriebssystem iOS integrieren.

Feature womöglich in Apple Pay eingebaut

Das Software-Update soll dem Smartphone die Option geben, Kreditkarten per NFC auszulesen und Geld vom Konto des Inhabers abzubuchen. Hiervon sollen vor allem Privatpersonen und kleinere Unternehmen, die sich kein Lesegerät leisten können oder die Gebühren nicht zahlen wollen, profitieren. Viele günstige Cardreader greifen ohnehin auf ein Smartphone zurück, um Transaktionen abzuwickeln. Die zusätzliche Hardware könnte man sich bald sparen.Laut Bloomberg arbeitet Apple seit 2020 daran, das iPhone als Lesegerät einsetzen zu können. Der Hersteller hatte damals das Startup Mobeewave übernommen. Das Unternehmen hat an Technologie gearbeitet, die es Smartphones ermöglichen soll, kontaktlose Zahlungen per Kreditkarte zu akzeptieren.Der neue Dienst soll direkt in Apple Pay integriert werden. Die Nutzer müssen also keine separate App herunterladen, um die Kartenlese-Funktion einsetzen zu können. Dabei ist jedoch noch unklar, ob Apple Pay zwingend zur Nutzung des Features vorausgesetzt wird. Apple könnte Drittanbietern eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, um sich nicht mit weiteren Monopol-Vorwürfen und den rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen zu müssen.Womöglich ist die neue Funktion schon bald verfügbar. Es wäre denkbar, dass Apple das Feature bereits mit iOS 15.4 ausrollt. Das entsprechende Update soll in den nächsten Monaten erscheinen. Bislang hat sich der Hersteller allerdings nicht offiziell dazu geäußert, ob und wann welche iPhone-Modelle zukünftig als Cardreader-Ersatz verwendet werden können.