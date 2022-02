Apple startet iOS 15.3.1 und fixt aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke

Apple hat nur kurz nach dem Start von iOS 15.3 ein weiteres Sicherheits-Update nachgelegt. iOS 15.3.1 steht ab sofort für alle iPhone-Nutzer zur Verfügung. Neben sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es eine Fehlerbehebung für Brailledisplays.

So bekommt man iOS 15.3.1

Release-Notes iOS / iPadOS 15.3.1 iOS / iPadOS 15.3.1 enthält wichtige Sicherheitsupdates für das iPhone/iPad und behebt das Problem, dass Brailledisplays unter Umständen nicht reagieren.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple hat soeben neue iOS- und iPadOS-Updates veröffentlicht. Laut den kurz gehalten Veröffentlichungsnotizen hat Apple nur wenige Punkte geändert, darunter sind nicht näher genannte sicherheitsrelevante Änderungen und Fehlerbehebungen für Nutzer von Brailledisplays. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt und werden - falls Apple zeitnah Details nachreicht - Informationen zu den Update-Inhalten später anfügen.Das Update wird allen Nutzern dringend empfohlen, da es sich um sicherheitsrelevante Änderungen handelt. Zu diesen Änderungen liegen derzeit noch keine genauen Informationen vom Konzern vor. Laut dem Online-Magazin AppleInsider ist dabei ein Patch für eine Schwachstelle, die möglicherweise bereits aktiv ausgenutzt wird. Daher sollten Nutzer nun schnell handeln.Ende Januar startete erst iOS 15.3. Die neuen Versionen sind jetzt iOS 15.3.1 für das iPhone und iPadOS 15.3.1 für das iPad mit der Buildnummer 19D52. Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion als als Over-The-Air-Update (OTA) beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Die Verteilung erfolgt je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 15 empfohlen. Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 15.3.1 , watchOS 8.4.2, sowie MacOS 12.2.1 auf den Weg gebracht.