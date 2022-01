Mini-Update: Apple veröffentlicht Release-Kandidat für iOS 15.3

Apple hat eine neue Vorab-Version für iOS 15.3 veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich mit großen Schritten bereits dem Ende - laut den derzeitigen Informationen handelt es sich um einen Release-Kandidaten. Das fertige Update könnte also schon in Kürze freigegeben werden.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Das Update auf iOS 15.3 ist ab sofort für Entwickler verfügbar und sollte nun auch zeitnah im öffentlichen Testprogramm erscheinen. Auch für iPadOS 15.3, tvOS 15.3 und watchOS 8.4 gibt es neue Versionen im Beta-Programm. Laut Apple ist man bei der jetzt erst dritten Beta-Versions schon bei einem ernsthaften Release-Kandidaten angekommen - das heißt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis alle iPhone-Nutzer ein neues Update erhalten werden. Die zweite Beta für iOS 15.3 war erst in der vergangenen Woche erschienen.Zu den einzelnen Änderungen in der iOS 15.3-Beta ist noch wenig bekannt. Vermutlich dreht es sich nur um wenige Änderungen, zumeist Fehlerbehebungen. iOS 15.3 soll sich im Grunde nur um Optimierungen drehen, neue Funktionen werden nicht eingeführt.Die neue Aktualisierung steht jetzt als Update zur Verfügung. Registrierte Nutzer beziehen die neue Version einfach als Over-the-Air-Aktualisierung. Wer sich noch nicht für das Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen und mit in die Betaphase einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID.Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Apple warnt daher auch bei jeder neuen Runde im Betatest, dass man besser nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests nutzen sollte.